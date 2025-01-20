Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Altınkum'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Altınkum'da Vatandaşlarla Buluştu

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Altınkum\'da Vatandaşlarla Buluştu

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Altınkum Yalı Caddesi'nde güzel havayı değerlendiren vatandaşlarla bir araya geldi ve yapılan ile yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

20.01.2025 17:05  Güncelleme: 17:07
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Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, hafta sonu Altınkum Yalı Caddesi'nde güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlarla bir araya geldi.

Göreve geldiği günden bu yana Didimli vatandaşlarla iç içe olan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, hafta sonu Altınkum'da güzel havanın tadının çıkaran Didimli vatandaşlarla bir araya geldi. Hafta sonu dünyaca ünlü Altınkum Sahili ve Yalı Caddesi'nde, yapılan ve yapılacak olan çalışmaları yerinde inceleyen, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Altınkum'da güzel havanın tadının çıkaran vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların öneri ve taleplerini dinleyip notlar alan Başkan Gençay, "Didim'in kalbi Altınkum Yalı Caddesi'ni ziyaret ederek eksiklikleri ve yapılması gerekenleri yerinde inceleyip güzel havanın tadını çıkaran hemşehrilerimizle sohbet ettik. Aytepe'de bulunan Barış 2 Kafeteryası'nın, 12 ay boyunca hizmet verebilmesi için tamamladığımız kapalı alanı yerinde inceledik. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte Altınkum'u hak ettiği kaliteye ulaştıracağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Altınkum'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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