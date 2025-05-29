Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Efeler Mahallesi\'nde Buluşma Gerçekleştirdi

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahallemi Dinliyorum' buluşmaları kapsamında Efeler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Efeler Mahallesi halkının yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, Başkan Gençay vatandaşların talep, öneri ve görüşlerini dinleyerek not aldı. Toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve ortak akılla çözüm üretmek amacıyla bu buluşmaları gerçekleştirdiklerini belirten Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek, çözüm önerileri geliştirmek amacıyla başlattığımız mahalle buluşmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu kez kentimizin en büyük mahallelerinden biri olan Efeler Mahallesi'nde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Mahalle sakinlerimizin talep ve sorunlarını dinledik, çözüm önerilerimizi sunduk. Kentimizin her mahallesi bizim için çok kıymetli. Katılımcı demokrasi anlayışıyla Didim'i halkımızla birlikte yöneteceğiz" dedi.

Efeler Mahallesi Muhtarlığı önünde gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları ve Engin Topal'ın yanı sıra Efeler Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Öztürk, belediye birim amirleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. - AYDIN