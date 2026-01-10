Başkan Gençay: "Basın mensuplarımız, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarındandır"

Basının, halkın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında önemli rol üstlendiğini ifade eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay; "Basın mensuplarımız, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarındandır" dedi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Basının, halkın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında üstlendiği role dikkat çeken Başkan Hatice Gençay, gazetecilerin büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yaptığını vurguladı. Başkan Hatice Gençay açıklamasında "Halkın haber alma hakkı için gece gündüz demeden emek veren, kamuoyunun doğru ve tarafsız biçimde bilgilendirilmesi adına görev yapan tüm basın mensuplarımız, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarındandır. Zor şartlar altında dahi meslek ilkelerinden ödün vermeden görev yapan gazetecilerimizin ortaya koyduğu emek son derece kıymetlidir. Bu vesileyle, Didim'de ve ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Başkan Hatice Gençay, basınla şeffaf ve güçlü iletişim anlayışını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi. - AYDIN