Başkan Gençay: "Basın mensuplarımız, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarındandır" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Gençay: "Basın mensuplarımız, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarındandır"

Başkan Gençay: "Basın mensuplarımız, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarındandır"
10.01.2026 10:51  Güncelleme: 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basının demokrasideki önemini vurguladı ve gazetecilerin sorumluluk bilinciyle görev yaptığını belirtti.

Basının, halkın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında önemli rol üstlendiğini ifade eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay; "Basın mensuplarımız, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarındandır" dedi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Basının, halkın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında üstlendiği role dikkat çeken Başkan Hatice Gençay, gazetecilerin büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yaptığını vurguladı. Başkan Hatice Gençay açıklamasında "Halkın haber alma hakkı için gece gündüz demeden emek veren, kamuoyunun doğru ve tarafsız biçimde bilgilendirilmesi adına görev yapan tüm basın mensuplarımız, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarındandır. Zor şartlar altında dahi meslek ilkelerinden ödün vermeden görev yapan gazetecilerimizin ortaya koyduğu emek son derece kıymetlidir. Bu vesileyle, Didim'de ve ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Başkan Hatice Gençay, basınla şeffaf ve güçlü iletişim anlayışını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, Hatice Gençay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Gençay: 'Basın mensuplarımız, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarındandır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin “çay tiryakisi“ şehri belli oldu Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı Türkiye'nin "çay tiryakisi" şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı
Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sunuldu Aralarında Özgür Özel de var Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu! Aralarında Özgür Özel de var
Fahiş aidatlara “dur“ diyecek düzenleme Meclis’e sunuldu Fahiş aidatlara "dur" diyecek düzenleme Meclis'e sunuldu
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

10:03
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
10:02
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
09:29
Halep YPG’den tamamen temizlendi
Halep YPG'den tamamen temizlendi
08:35
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
07:53
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
07:43
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 11:37:32. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Gençay: "Basın mensuplarımız, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarındandır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.