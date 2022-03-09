Didim Belediyesi 7'den 70'e herkese okumayı sevdiriyor - Son Dakika

Didim Belediyesi'nin ve üyelerinin bağışlarıyla büyüyerek 26 binden fazla kitabı envanterinde bulunduran Didim Belediyesi Kütüphanesi 7'den 70'e tüm Didimlilere hizmet etmeyi sürdürüyor. Kütüphane, Didim Belediyesi'nin ve vatandaşların destekleriyle topladığı kitapları köy okullarına da bağışlıyor.

Didim Belediyesi bünyesinde, Yeni Mahalle'de bulunan Didim Belediyesi Kütüphanesi 7'den 70'e tüm Didimlilere hizmet etmeyi sürdürüyor. Almanca, Fransızca ve İngilizce kitapların da yer aldığı 26 binden fazla eseri envanterinde bulunduran ve edebi eserlerin yanı sıra eğitim kaynaklarının da bulunduğu kütüphane, haftanın 6 günü vatandaşlara kapısını açıyor.

Hacettepe Üniversitesi Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi tarafından düzenlenen Herkes için Kütüphane projesine katılarak ikinci olan ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın da desteğiyle bünyesine son model 15'ten fazla bilgisayar, 3 boyutlu yazıcı ve projeksiyon cihazını katan Didim Belediyesi Kütüphanesi, öğrencilere de hizmet veriyor. Ücretsiz olarak yüzlerce kaynağı öğrencilerle buluşturan kütüphane, gün boyu ders çalışılabilecek bir ortamı da sağlıyor.

12 binden fazla üyenin bağışları ve Didim Belediyesi'nin destekleri ile kitap bağışı da kabul eden kütüphane, topladığı eserleri köy okullarına bağışlıyor. Didim'de ki okullar başta olmak üzere Türkiye genelinde yüzlerce eğitim kurumuna bağış yapan Didim Belediyesi Kütüphanesi, bu özelliğiyle birçok kütüphaneye örnek oluyor. - AYDIN