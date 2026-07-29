Didim Belediyesi bayat ekmek kutularını kent genelinde yaygınlaştırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Didim Belediyesi bayat ekmek kutularını kent genelinde yaygınlaştırıyor

Didim Belediyesi bayat ekmek kutularını kent genelinde yaygınlaştırıyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediyesi, gıda israfını önlemek, çevre bilincini güçlendirmek ve bayat ekmeklerin yeniden değerlendirilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Bayat Ekmek Kutularını kentin farklı noktalarına yerleştirmeye devam ediyor.

Didim Belediyesi, gıda israfını önlemek, çevre bilincini güçlendirmek ve bayat ekmeklerin yeniden değerlendirilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Bayat Ekmek Kutularını kentin farklı noktalarına yerleştirmeye devam ediyor.

Sürdürülebilir ve çevre dostu belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Didim Belediyesi, Bayat Ekmek Kutularını mahalle mahalle yaygınlaştırarak daha fazla noktada halkın kullanımına sunuyor. Uygulama sayesinde çöpe gitmesi önlenen bayat ekmekler geri dönüşüm sürecine kazandırılırken, israfın azaltılmasına ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanıyor.

Kent genelinde yaygınlaştırılan Bayat Ekmek Kutuları, yalnızca gıda israfının önlenmesine değil, aynı zamanda çevre bilincinin güçlenmesine de katkı sunuyor. Halkın desteğiyle toplanan bayat ekmekler değerlendirilerek sürdürülebilir bir geri kazanım sürecinin parçası haline geliyor.

Didim Belediyesi tarafından yürütülen uygulamayla geri kazanılan bayat ekmekler mama üretiminde değerlendirilerek sokakta yaşayan can dostların beslenmesine destek oluyor. Böylece tek bir uygulamayla hem gıda israfının önüne geçiliyor hem de sosyal ve çevresel fayda sağlayan örnek bir dayanışma modeli hayata geçiriliyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Bayat Ekmek Kutularımızı kentimizin her noktasına ulaştırmayı sürdürüyoruz. Amacımız yalnızca gıda israfını önlemek değil; çevreye duyarlı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak ve geri kazanım kültürünü güçlendirmek. Halkımızın desteğiyle bayat ekmekleri yeniden değerlendiriyor, hem doğal kaynaklarımızı koruyor hem de can dostlarımızın yaşamına katkı sunuyoruz. Daha temiz, daha duyarlı ve daha sürdürülebilir bir Didim için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Aydın, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Didim Belediyesi bayat ekmek kutularını kent genelinde yaygınlaştırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayko Cepkin: Haluk Levent’e maddi konularda güvenmem Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem
Çankırı’da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Tatil için geldiği Bodrum’da kaçırılıyordu Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu
Nizip’te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş
Uğur Dündar: Haluk Levent’e ’Para işlerine karışma’ dedim Uğur Dündar: Haluk Levent'e 'Para işlerine karışma' dedim

14:43
Hacı Sabancı’nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı
Hacı Sabancı'nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı
14:36
Geri sayım başladı Altının kaderi bugün belli oluyor
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor
14:10
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar
13:28
Husilerden dünyayı sarsacak hamle Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
Husilerden dünyayı sarsacak hamle! Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
12:44
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
12:35
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 15:22:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Didim Belediyesi bayat ekmek kutularını kent genelinde yaygınlaştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.