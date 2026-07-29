Didim Belediyesi bayat ekmek kutularını kent genelinde yaygınlaştırıyor

Didim Belediyesi, gıda israfını önlemek, çevre bilincini güçlendirmek ve bayat ekmeklerin yeniden değerlendirilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Bayat Ekmek Kutularını kentin farklı noktalarına yerleştirmeye devam ediyor.

Sürdürülebilir ve çevre dostu belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Didim Belediyesi, Bayat Ekmek Kutularını mahalle mahalle yaygınlaştırarak daha fazla noktada halkın kullanımına sunuyor. Uygulama sayesinde çöpe gitmesi önlenen bayat ekmekler geri dönüşüm sürecine kazandırılırken, israfın azaltılmasına ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanıyor.

Kent genelinde yaygınlaştırılan Bayat Ekmek Kutuları, yalnızca gıda israfının önlenmesine değil, aynı zamanda çevre bilincinin güçlenmesine de katkı sunuyor. Halkın desteğiyle toplanan bayat ekmekler değerlendirilerek sürdürülebilir bir geri kazanım sürecinin parçası haline geliyor.

Didim Belediyesi tarafından yürütülen uygulamayla geri kazanılan bayat ekmekler mama üretiminde değerlendirilerek sokakta yaşayan can dostların beslenmesine destek oluyor. Böylece tek bir uygulamayla hem gıda israfının önüne geçiliyor hem de sosyal ve çevresel fayda sağlayan örnek bir dayanışma modeli hayata geçiriliyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Bayat Ekmek Kutularımızı kentimizin her noktasına ulaştırmayı sürdürüyoruz. Amacımız yalnızca gıda israfını önlemek değil; çevreye duyarlı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak ve geri kazanım kültürünü güçlendirmek. Halkımızın desteğiyle bayat ekmekleri yeniden değerlendiriyor, hem doğal kaynaklarımızı koruyor hem de can dostlarımızın yaşamına katkı sunuyoruz. Daha temiz, daha duyarlı ve daha sürdürülebilir bir Didim için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.