Didim Belediyesi Çocuk Meclisi Mart ayı toplantısı DİGEM\'de gerçekleştirildi

Didim Belediyesi Çocuk Meclisi'nin Mart ayı toplantısı DİGEM'de gerçekleştirildi. Toplantıda çocuklar, kent yaşamına dair düşüncelerini, önerilerini ve hayallerini dile getirme fırsatı buldu.

Didim'in geleceğine ışık tutan fikirlerin paylaşıldığı toplantıda, çocukların çevre, eğitim, sosyal alanlar ve kent yaşamını geliştirmeye yönelik önerileri ve fikirleri konuşuldu. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Çocuklarımızın düşünceleri ve hayalleri bizim için çok kıymetli. Didim'i daha güzel ve yaşanabilir bir kent yapmak için sizlerin fikirlerinden ilham almaya devam edeceğiz. Katılımınız ve değerli önerileriniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN