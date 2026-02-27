Didim'in Çınarları Projesiyle Yaşlılara Destek - Son Dakika
Didim'in Çınarları Projesiyle Yaşlılara Destek

Didim\'in Çınarları Projesiyle Yaşlılara Destek
27.02.2026 08:56  Güncelleme: 08:57
Didim Belediyesi, sosyal belediyecilik ve halk odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Didim Belediyesi, sosyal belediyecilik ve halk odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Didimlilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen belediye, "Didim'in Çınarları" projesi ile 65 yaş üstü, hasta, özel ihtiyaçlı ve yaşamını tek başına sürdüren bireylerin evlerine destek sağlıyor.

Proje kapsamında belediye ekipleri, büyüklerin evlerinde genel temizlik hizmeti gerçekleştiriyor. Ayrıca ihtiyaç duyulan belirli ölçekteki tamir ve tadilat çalışmalarına da katkı sağlanarak yaşam konforu artırılıyor. Düzenli ziyaretlerle hem temizlik hizmeti sunuluyor hem de halkın talepleri dinleniyor; böylece yalnız yaşayan veya günlük yaşamda desteğe ihtiyaç duyan büyüklerin hayatı kolaylaştırılıyor.

Başkan Gençay: "Yalnız değilsiniz"

Projeye ilişkin açıklamada bulunan Hatice Gençay, şunları söyledi: "Büyüklerimiz bizim en kıymetli değerlerimizdir. Onların kendilerini yalnız hissetmemesi ve yaşamlarını daha sağlıklı şartlarda sürdürebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" - AYDIN

Kaynak: İHA

Didim Belediyesi, Yerel Yönetim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Didim'in Çınarları Projesiyle Yaşlılara Destek - Son Dakika

