Didim Belediyesi Fırınlarda Hijyen Denetimi Gerçekleştirdi

Didim Belediyesi zabıta ekipleri fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

İlçe genelinde denetimlerine devam eden Didim Belediyesi zabıta ekipleri, gıda üretim ve satış noktalarında denetim gerçekleştirdi. Son olarak ilçelerdeki fırınlarda denetim yapan ekipler, hijyen şartları, gramaj kontrolleri ve ruhsat uygunluklarını inceledi. Konu ile ilgili Didim Belediyesi'nden yapılan paylaşımda "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, halk sağlığını korumak ve hijyen standartlarını en üst seviyede tutmak amacıyla fırın denetimlerini gerçekleştirdi. Denetimler sırasında hijyen şartları, gramaj kontrolleri ve ruhsat uygunlukları titizlikle incelendi. Halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Sağlıklı ve güvenli bir Didim için çalışmaya devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN