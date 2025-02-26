Didim Belediyesi \'Mahallemi Dinliyorum\' Projesi Denizköy\'de Devam Ediyor

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Didim Belediyesi tarafından başlatılan 'Mahallemi Dinliyorum' projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Kentte yaşayan vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek, sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Didim Belediyesi tarafından başlatılan 'Mahallemi Dinliyorum' buluşmalarının 6'ncıcısı Denizköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Denizköy Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlenen toplantıya, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları ile Engin Topal, Belediye Meclis üyeleri, birim amirleri ve Denizköy Mahalle sakinleri katıldı. Denizköy Mahalle sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği toplantıda, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, mahalle sakinlerinin talep, öneri ve sorunlarını dinleyip, notlar aldı.

Sorunların çözülmesi ve taleplerin hızlıca çözüme kavuşması için belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerine hızlıca yönlendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek ve çözüm önerileri sunmak için mahalle buluşmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bugün Denizköy Mahallesi sakinleri ile bir araya geldik. Vatandaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını tespit edip, projelerimiz ve gelecekteki planlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Didim için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN