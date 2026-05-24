Didim Belediyesi\'nde bayramlaşma programı gerekleştirildi

24.05.2026 13:33
Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bayramlaştı. Gençay, dayanışma ve birlikte çalışmanın önemine vurgu yaparak, halka hizmet etmekten gurur duyduklarını ifade etti.

Didim Belediyesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Programda Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay; belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim amirleri ve belediye personeliyle bir araya geldi. Başkan Hatice Gençay, belediye personeliyle tek tek bayramlaşarak çalışma arkadaşlarının Kurban Bayramı'nı kutladı. Bayramlaşma programında konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, dayanışmanın, birlikte hareket etmenin ve aile olma duygusunun önemine dikkat çekti. Başkan Hatice Gençay, "Gece gündüz çalışıyor, emek veriyoruz. Her birinizin emeğine, yüreğine sağlık. Didim'i evimiz bildik, Didim'de yaşayanları ailemiz bildik. Halkımıza hizmet etmekten büyük onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

Belediye çalışanlarının özverili çalışmalarına teşekkür eden Başkan Hatice Gençay, Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'nı örnek göstererek, "Kısa süre içerisinde Mavişehir'deki o alanı sizlerin emeğiyle bir yaşam alanına dönüştürdük. Bu başarı hepimizin" ifadelerini kullandı.

Başkan Hatice Gençay konuşmasında ayrıca, Cumhuriyet'e ve demokrasiye sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, belediye çalışanlarıyla omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

