Didim Belediyesi\'nden anne adaylarına destek programı

Didim Belediyesi, toplum sağlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Anne adaylarının gebelik süreci, doğum ve emzirme konularında doğru bilgiye erişimini artırmak ve aileleri bilinçlendirmek amacıyla "Doğuma Birlikte Hazırlık" programı düzenleniyor.

Alanında uzman hekim ve doğum koçunun katılımıyla gerçekleştirilecek programda; doğuma hazırlık süreci, destekleyici egzersizler ve eşlerin sürece aktif katılımının önemi ele alınacak. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Sağlıklı bir toplum; bilinçli ailelerle, güvenli ve sorunsuz doğum süreçleriyle ve iyi yetişmiş bireylerle mümkündür. Bizler Didim Belediyesi olarak, hayatın en önemli başlangıç anlarında da halkımızın yanında olmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Anne adaylarımızın bu süreci doğru bilgiyle, güvenle ve destekle geçirmesi için kendimizi sorumlu hissediyoruz" dedi.

Didim Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen etkinlik, 15 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00'te gerçekleştirilecek. - AYDIN