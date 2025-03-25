Didim Belediyesi\'nden Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği

Didim Belediyesi 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Özel çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Gençay onlarla sohbet ederek hediyeler verdi.

Didim Belediyesi Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Tuncer Kura, Didim'de yaşayan Down sendromlu, otizmli çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi. Etkinlik kapsamında, çocuklarla keyifli anlar geçirip onlarla dans eden Başkan Gençay, çocuklara içerisinde hediyelerin olduğu çantaları verdi.

Etkinlikte konuşan Başkan Gençay, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde hayata farklılık ve farkındalık katan down sendromlu çocuklarımız ile bir araya gelerek yüzlerini armağanlarımızla güldürüp, oyunlar oynayarak belediyemizde keyifli vakit geçirdik. Farklılıklarımızla dünyayı daha güzel bir yere dönüştürmek için beraber mutlulukla çalışıyoruz" dedi. - AYDIN