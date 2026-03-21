Başkan Gençay vatandaşlarla bayramlaştı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Didim Belediyesi tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Akbük'te bulunan Zübeyde Hanım Parkı'nda gerçekleştirilen programa Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ve halk yoğun katılım sağladı. Bayramlaşma programında halkla bir araya gelen Başkan Hatice Gençay, katılımcılarla tek tek bayramlaşarak iyi dileklerini iletti. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu hep birlikte yaşandı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay yaptığı açıklamada, "Bayramlar; sevgi, saygı ve hoşgörünün en güzel şekilde yaşandığı, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği özel günlerdir. Didim ailesi olarak bu güzel günlerde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN