Didim Belediyesi'nden "Tarçın" açıklaması: "Benzer olayın tekrar yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla hayata geçireceğiz" - Son Dakika
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Didim Belediyesi'nden "Tarçın" açıklaması: "Benzer olayın tekrar yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla hayata geçireceğiz"

Didim Belediyesi\'nden "Tarçın" açıklaması: "Benzer olayın tekrar yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla hayata geçireceğiz"
26.07.2025 13:50  Güncelleme: 13:52
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Didim Belediyesi, geçtiğimiz günlerde kaybolup daha sonra bulunan Tarçın isimli köpekle ilgili kamuoyuna açıklama yaparak "Benzer olayın tekrar yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Didim Belediyesi, geçtiğimiz günlerde kaybolup daha sonra bulunan Tarçın isimli köpekle ilgili kamuoyuna açıklama yaparak "Benzer olayın tekrar yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Didim Belediyesi, kaybolan "Tarçın" isimli köpek hakkındaki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklama ile kamuoyunu bilgilendirdi. Konu ile ilgili Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Didim Belediyesi olarak, kamuoyuna da yansıyan ve hepimizi üzen Tarçın isimli köpek ile ilgili sürecin gelişmelerini kamuoyu ile paylaşma ihtiyacı doğmuştur. 19 Temmuz Cumartesi günü, Belediyemizin barınak hattına gelen ihbar üzerine ekiplerimiz belirtilen adrese yönlendirilmiştir. İhbarda bulunan vatandaşın yönlendirmesiyle, kendisine ait olduğu izlenimi verilen ancak sonradan başka bir kişiye ait olduğu anlaşılan bir bahçeye girilmiş ve köpek buradan alınarak Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezimize getirilmiştir. Merkezimizde yapılan incelemelerde, köpeğin daha önce de Barınağımıza getirildiği, mevzuat gereği işlemlerinin yapılarak kulağına küpe takıldığı ve bu zamana kadar herhangi bir sahiplendirme başvurusu olmadığı tespit edilmiştir. Kontrollerin ardından köpek padok 2'ye yerleştirilmiştir. 20 Temmuz Pazar günü öğleden sonra barınağımızda meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle güvenlik kameraları bir süre devre dışı kalmıştır. 22 Temmuz Salı günü ise bir vatandaşımız barınağa gelerek, alınan köpeğin kendi köpeği olduğunu ve bahçenin kendisine ait olduğunu beyan etmiştir. Bu beyanla birlikte köpeğin adının "Tarçın" olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine barınak ve sahada ilgili günün tüm kamera kayıtları tek tek incelenmiş, ancak dostumuzun kaybolduğu sırada elektrik kesintisinden dolayı bir kayıt olmadığından, o aşamada net bir sonuca ulaşılamamıştır. Olayla ilgili ön inceleme başlatılmış; kaybolma sırasında sadece barınakta yaşanan elektrik kesintisinin şüpheli olması, elde edilen inceleme sonuçlarının yeterli olmaması ve olayın adli bir boyut kazanması nedeniyle, Belediye Başkanımız Sn. Hatice Gençay'ın talimatları doğrultusunda Belediyemiz avukatı tarafından 24 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21.52'de Altınkum Şehit Fethi Sekin Polis Merkezi Amirliğine başvurularak, Tarçın'ın kaybolduğu sırada görevli personeller hakkında soruşturma başlatılması için ihbarda bulunulmuştur. İhbarın hemen ardından Tarçın, hayvan hakları dernekleri ve gönüllülerin çabasıyla bulunmuş ve barınağa başvuru yapan vatandaşa gönüllüler tarafından teslim edilmiştir. Her ne kadar belediyemiz iyi niyetle hareket etmiş ve süreç boyunca sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmış olsa da, böyle bir olayın yaşanması bizleri derinden üzmüştür. Sokak hayvanlarının canı ve güvenliği, bizim için her şeyden önce gelir. Bu olay, sorumluluğumuzun büyüklüğünü bir kez daha hatırlatmıştır. Bu süreçten ders çıkararak, sahiplendirme sürecinden barınak güvenliğine kadar tüm işleyişimizi gözden geçirecek; benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla hayata geçireceğiz. Bu süreçte duyarlılık gösteren tüm gönüllülerimize ve hayvan hakları derneklerine teşekkür ediyor; Tarçın gibi her canın güven ve huzur içinde yaşaması için çalışmalarımızı aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Didim Belediyesi'nden 'Tarçın' açıklaması: 'Benzer olayın tekrar yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla hayata geçireceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Didim Belediyesi'nden "Tarçın" açıklaması: "Benzer olayın tekrar yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla hayata geçireceğiz" - Son Dakika
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