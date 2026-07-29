Didim Belediyesi’nden ücretsiz halk konseri

Didim Belediyesi tarafından düzenlenecek Halk Konseri kapsamında sanatçılar Sabahat Akkiraz ve Hüseyin Uğurlu, 7 Ağustos Cuma günü Didim Amfi Tiyatro'da müzikseverlerle buluşacak.

Didim Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği Halk Konseri ile vatandaşları Anadolu'nun sevilen türkülerinde buluşturacak. Konserde, Türk halk müziğinin usta isimlerinden Sabahat Akkiraz ile sanatçı Hüseyin Uğurlu sahne alarak birbirinden seçkin türküleri seslendirecek. Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamada, türkülerin birleştirici gücüyle unutulmaz bir yaz akşamı yaşatmayı hedefledikleri belirtilerek, tüm vatandaşlar konsere davet edildi.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konser, 7 Ağustos 2026 Cuma günü saat 21.00'de Didim Amfi Tiyatro'da başlayacak. Etkinlikte vatandaşlar, Anadolu'nun zengin müzik kültürünü yansıtan türkülere hep birlikte eşlik etme fırsatı bulacak.