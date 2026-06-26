Didim Belediyesi ilaçlama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Didim Belediyesi ilaçlama çalışmaları sürüyor

Didim Belediyesi ilaçlama çalışmaları sürüyor
26.06.2026 09:12  Güncelleme: 09:14
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Didim Belediyesi, yaz aylarında halk sağlığını korumak için kendi öz kaynaklarıyla kent genelinde vektörle mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Park, cadde ve sokaklarda planlı ilaçlama yapılıyor.

Didim Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kent genelinde vektörle mücadele çalışmalarına hız verdi. Kendi öz kaynaklarıyla sahada olan belediye ekipleri, halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla kentin dört bir yanını düzenli olarak ilaçlıyor.

Didim Belediyesi, modern araç filosu ve uzman personeliyle ilçe genelinde başlattığı entegre vektör mücadelesini kesintisiz sürdürüyor. Özellikle yaz sezonunda artış gösteren sinek, sivrisinek ve haşere popülasyonuna karşı yürütülen çalışmalar; parklar, yeşil alanlar, cadde ve sokaklar başta olmak üzere kentin tüm noktalarında planlı bir program dahilinde gerçekleştiriliyor.

Dışarıdan hizmet alımı yerine tamamen kendi araç, ekipman ve personeliyle sahada olan Didim Belediyesi, bu sayede hem kamu kaynaklarını etkin kullanıyor hem de şikayetlere en kısa sürede müdahale ediyor. Halk sağlığını tehdit edebilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefleyen çalışmaların, yaz sezonu boyunca titizlikle ve aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.

Yürütülen planlı mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, temiz ve sağlıklı bir çevrenin belediyecilik anlayışlarının temelini oluşturduğunu vurguladı. Başkan Hatice Gençay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Didim, yaz aylarında nüfusu katlanan ve turizmin kalbinin attığı çok özel bir kent. Biz de Didim Belediyesi olarak halkımızın ve misafirlerimizin daha sağlıklı, huzurlu ve konforlu bir yaz geçirmesi için tüm imkanlarımızla sahadayız. Tamamen kendi öz kaynaklarımız, araç ve personelimizle sürdürdüğümüz ilaçlama çalışmalarını kentimizin dört bir yanında büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz. Halk sağlığını korumak bizim öncelikli görevimizdir; bu doğrultuda mesaimiz yaz boyunca kesintisiz devam edecek" - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim Belediyesi ilaçlama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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