Başkan Hatice Gençay'ın girişimleriyle Didim'e bir hibe desteği daha - Son Dakika
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Başkan Hatice Gençay'ın girişimleriyle Didim'e bir hibe desteği daha

Başkan Hatice Gençay\'ın girişimleriyle Didim\'e bir hibe desteği daha
15.07.2026 09:32  Güncelleme: 09:33
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Didim Belediye Meclisi, Çevre Bakanlığı tarafından hibe edilmesi planlanan temizlik aracı için olağanüstü gündemle toplandı. Başkan Hatice Gençay'ın girişimleriyle kazanılan araç, ilçedeki çevre temizliği çalışmalarına katkı sağlayacak.

Didim Belediye Meclisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Didim Belediyesine hibe edilmesi planlanan temizlik aracıyla ilgili süreci tamamlamak amacıyla olağanüstü gündemle toplandı.

Başkan Hatice Gençay'ın bakanlık nezdinde yürüttüğü girişimler sonucunda Didim Belediyesine kazandırılması planlanan temizlik aracına ilişkin gerekli işlemlerin yürütülebilmesi için meclis üyelerinin onayına sunulan yetki maddesi görüşülerek karara bağlandı. Hibe kapsamında belediye envanterine kazandırılacak temizlik aracının, ilçe genelinde sürdürülen çevre temizliği çalışmalarına önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Araçla birlikte temizlik hizmetlerinde hem operasyonel kapasitenin artırılması hem de hizmetlerin daha etkin şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

"Didim'e yeni kaynaklar kazandırmayı sürdüreceğiz"

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, belediyenin mali yapısını güçlendirecek hibe ve destek programlarını yakından takip ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Didim'imize yeni kaynaklar kazandırmak ve belediyemizin hizmet kapasitesini artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bakanlığımızın hibe desteğiyle belediyemize kazandırılacak temizlik aracı, çevre temizliği hizmetlerimize önemli katkı sağlayacak. Didim'e değer katacak her fırsatı yakından takip etmeye ve kentimiz adına gerekli girişimleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Hatice Gençay'ın girişimleriyle Didim'e bir hibe desteği daha - Son Dakika

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