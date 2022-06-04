Didim Belediyesi'nin dans kursu tamamlandı - Son Dakika
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Didim Belediyesi'nin dans kursu tamamlandı

04.06.2022 10:36
Didim Belediyesi'nin dans kursu tamamlandı

Didim Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından verilen dans eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler, düzenlenen tören ile sertifikalarını aldı.

Didim Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından verilen dans eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler, düzenlenen tören ile sertifikalarını aldı. Kursiyerlere sertifikalarını Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay verdi.

Didim Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından her yıl düzenlenen dans eğitimlerinde 2021-2022 dönemi sona erdi. Eğitime katılan çeşitli yaş gruplarından 60 kursiyer, başarıyla mezun oldu. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler için Didim Belediyesi tarafından tören düzenlendi. Didim Belediyesi Düğün Salonu'nun bahçesinde düzenlenen etkinliğe Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ile İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte kursiyerler, Didim Belediyesi tarafından verilen eğitimde öğrendiklerini Didimliler için bir kez daha sergiledi. Kursiyerlerin gösterisi büyük beğeni topladı. Dans gösterisinin ardından düzenlenen sertifika töreninde kursiyerler, başarı belgelerini Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın elinden aldı. Başkan Atabay, kursiyerleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN

Didim Belediyesi'nin dans kursu tamamlandı
Didim Belediyesi'nin dans kursu tamamlandı
Didim Belediyesi'nin dans kursu tamamlandı
Didim Belediyesi'nin dans kursu tamamlandı
Didim Belediyesi'nin dans kursu tamamlandı
Didim Belediyesi'nin dans kursu tamamlandı

YORUMLAR
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Didim'de Çalışmalar Sürüyor Didim'de Çalışmalar Sürüyor Didim'de çalışmalar aralıksız sürüyor Didim'de çalışmalar aralıksız sürüyor
Kaynak: İHA

Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi, Didim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Didim Belediyesi'nin dans kursu tamamlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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