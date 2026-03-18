Didim Belediyesi\'nin minikleri \'Çanakkale\' performansı takdir topladı

Didim Belediyesi'nin kreşindeki minik öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde günün anlam ve önemine dair şiirler okuyarak izleyenlere duygu dolu anlar yaşatırken, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay; "Çanakkale zaferi, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği eşsiz mücadelenin simgesidir" dedi.

Didim Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Minik öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde günün anlam ve önemine dair şiirler okuyarak izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Etkinlik kapsamında koro halinde sahne alan öğrenciler, söyledikleri şarkılarla Çanakkale ruhunu yaşatırken, hazırladıkları gösteriler büyük beğeni topladı. Veliler ve öğretmenler, miniklerin sergilediği performansları gururla izleyerek alkışladı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada "Çanakkale Zaferi, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği eşsiz mücadelenin simgesidir. Bu destansı zafer, birlik ve beraberlik ruhumuzun en güçlü göstergelerinden biridir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesi bizler için büyük önem taşıyor. Bu anlamlı günde, tarihimize sahip çıkan miniklerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - AYDIN