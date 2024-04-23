Didim'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Didim'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Didim\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Didim'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlandı. Çelenk koyma töreni ve gösterilerin yapıldığı kutlamalara birçok katılımcı ve öğrenci katıldı.

23.04.2024 12:58  Güncelleme: 13:02
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da Didim'de kutlandı. Kutlamalar kapsamında ilk olarak çelenk koyma töreni düzenlendi, şehir stadında gösteriler yapıldı.

Didim Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalara Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay, Askeri erkan, Kurum Müdürleri, Siyasi parti ilçe başkanları, Belediye meclis üyeleri, Oda başkan ve yöneticileri, Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ Atatürk anıtına çelenk koydu.

Çelenk koyma töreninin ardından kutlamalar Didim Şehir stadında yapıldı. Kutlamalara Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay, Askeri erkan, Kurum Müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, Belediye meclis üyeleriSivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Üstündağ konuşmasında "23 Nisan 1920 tarihi, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının var olma-yok olma savaşları içinde egemenliğini ilan ettiği tarihtir. 23 Nisan millet iradesinin yönetimde yer aldığı gündür. Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiş, 1929'da bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. 1979' yılında 23 Nisan uluslar arası çocuk bayramı olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, yarınlarımızın güvencesi çocuklarımıza hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu alanda, hem dünyada bir ilki oluşturmakta, hem de geleceğin cumhuriyet nesillerine, atamızın verdiği önemi ifade etmektedir" dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu, 23 Nisan'a özel hazırladıkları müzikli gösterileri sahneledi. Kutlamalarda yöresel halk oyunları ekipleri gösterilerini sunarken, bale gösterisi beğeni topladı. Kutlamalarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dereceye giren öğrencilere ilçe protokolünün ödül vermesiyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları - Son Dakika

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