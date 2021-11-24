Didim'de '24 Kasım Öğretmenler Günü' törenle kutlandı

Aydın'ın Didim ilçesinde '24 Kasım Öğretmenler Günü' düzenlenen törenle kutlandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde '24 Kasım Öğretmenler Günü' düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Kent Meydanı'nda gerçekleşen çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Didim Garnizon Komutanı Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ, Cumhuriyet Halk Partisi Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumları amirleri ve eğitim camiası katıldı. Atatürk heykeline çelenk konması ile başlayan tören bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi. - AYDIN

Yerel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Yerel › Didim'de '24 Kasım Öğretmenler Günü' törenle kutlandı - Son Dakika

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