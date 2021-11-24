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Didim'de '24 Kasım Öğretmenler Günü' törenle kutlandı - Son Dakika

Didim'de '24 Kasım Öğretmenler Günü' törenle kutlandı

24.11.2021 12:27
Didim'de '24 Kasım Öğretmenler Günü' törenle kutlandı

Aydın'ın Didim ilçesinde '24 Kasım Öğretmenler Günü' düzenlenen törenle kutlandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde '24 Kasım Öğretmenler Günü' düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Kent Meydanı'nda gerçekleşen çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Didim Garnizon Komutanı Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ, Cumhuriyet Halk Partisi Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumları amirleri ve eğitim camiası katıldı.

Atatürk heykeline çelenk konması ile başlayan tören bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi. - AYDIN

Didim'de '24 Kasım Öğretmenler Günü' törenle kutlandı
Didim'de '24 Kasım Öğretmenler Günü' törenle kutlandı
Didim'de '24 Kasım Öğretmenler Günü' törenle kutlandı
Didim'de '24 Kasım Öğretmenler Günü' törenle kutlandı

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim'de '24 Kasım Öğretmenler Günü' törenle kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Didim'de '24 Kasım Öğretmenler Günü' törenle kutlandı - Son Dakika
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