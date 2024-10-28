Didim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıldönümü nedeniyle Didim Kent Meydanı'nda resmi tören düzenlendi.
Kent Meydanı'nda düzenlenen törene Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Garnizon Komutanı Albay Erkut Aslan, Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay, resmi kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk anıtına konulmasının ardından gerçekleşen saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından resmi tören sona erdi. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Didim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Törenle Kutlandı - Son Dakika
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