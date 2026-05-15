Didim\'de atık piller geri dönüşüme kazandırılıyor

Didim Belediyesi tarafından geri dönüşüm bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla ilçe genelindeki birçok noktaya atık pil kutuları yerleştirildi. Çalışma kapsamında çevreye zarar verebilecek atık pillerin kontrollü şekilde toplanması hedefleniyor.

Didim Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında, vatandaşların kolay ulaşabileceği birçok noktaya atık pil kutuları yerleştirildi. İlçe genelinde sürdürülen uygulamayla birlikte atık pillerin ayrı toplanarak geri dönüşüm sürecine kazandırılması amaçlanıyor. Doğaya bırakıldığında toprak ve su kaynakları üzerinde ciddi çevresel riskler oluşturabilen atık pillerin kontrollü şekilde toplanmasıyla birlikte çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Didim Belediyesi tarafından sürdürülen çevre çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen uygulamayla, geri dönüşüm alışkanlığının günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi amaçlanıyor. Atık pil kutuları sayesinde vatandaşların geri dönüşüm süreçlerine daha aktif katılım sağlaması hedeflenirken, çevre dostu uygulamaların ilçe genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Didim Belediyesi, çevre dostu uygulamalar ve sürdürülebilir kent anlayışı doğrultusunda geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarını ilçe genelinde sürdürmeye devam ediyor. - AYDIN