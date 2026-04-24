Didim\'de bayram coşkusu sokaklara taştı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106. yıl dönümü, Didim'de düzenlenen tören ve etkinliklerle coşku içinde kutlandı. Didim Belediyesi tarafından gün boyu gerçekleştirilen programlar, bayram sevincini kentin dört bir yanına taşıdı.

Kutlamalar, Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Tören ilçe protokolü ve çok sayıda halkın katılımıyla gerçekleştirildi. Resmi programın ardından kutlamalar, Didim Atatürk Stadyumu'nda devam etti. Törenler Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Garnizon Komutanı Erkut Arslan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. İlçedeki öğrencilerin hazırladığı gösteriler, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen akşam programı kapsamında gerçekleştirilen fener alayı, bayram coşkusunu sokaklara taşıdı. Belediye binası önünden başlayan yürüyüş, marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Program kapsamında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin yanı sıra Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşamını yitiren öğrenciler ile onları korumaya çalışırken hayatını kaybeden öğretmen anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Meydandaki konser programı öncesinde Didim Belediyesi Çocuk Korosu sahne aldı. Ardından sahneye çıkan Pera grubu, sevilen şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Halk, konser boyunca şarkılara eşlik ederek bayram sevincini birlikte paylaştı.

Konser programında konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni alanda bulunan çocuklar, gençler ve Didim halkıyla birlikte her satırını seslendirdi. Bu anlar, alanda duygu dolu bir atmosfer oluşturdu. - AYDIN