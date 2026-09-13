Didim\'de Caretta yuvasından 82 yavru denize ulaştı, sezon kapanıyor

Aydın'ın Didim ilçesinde şezlongların arasına yuva yapan Caretta caretta'nın 88 yumurtasından 82 yavru denizle buluşurken, Didim'de bu yıl Caretta caretta yuvalarından denize ulaşan yavru sayısı 476'ya ulaştı.

Aydın bölgesinde Kuşadası ile birlikte Caretta caretta'ların önemli yuvalama alanları arasında yer alan Didim'de, sezonun son yuvasındaki yavru çıkışları tamamlandı. 20 Temmuz'da bir otelin plajında şezlongların arasında yuva yapan Caretta caretta'nın yuvasında kontrol gerçekleştirildi. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Didim Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra otel sahibi Kadir Karakaya, otel yöneticileri ve konaklayan misafirlerin katıldığı kontrolde yuvadaki durum incelendi. Yapılan kontrolde Caretta caretta'nın yuvaya toplam 88 yumurta bıraktığı belirlendi. Yumurtalardan 82 yavrunun denize ulaştığı, 5 yumurtanın bozuk olduğu ve 1 yavrunun ise ölü bulunduğu tespit edildi.

Kumsalın dolgu olması ve sonradan getirilen kumların iri ve sıkı yapısı nedeniyle yüzeye çıkamayan bazı yavruların ise ekipler tarafından yuvadan çıkarılarak denize gönderildiği belirtildi.

Otel sahibi Kadir Karakaya, otelin geçmiş yıllarda da Caretta caretta tarafından yuvalama alanı olarak tercih edildiğini belirterek, bu yıl ikinci kez böyle bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Karakaya, kuluçka süresince yuvanın korunması ve izlenmesi için personelin hassasiyet gösterdiğini ifade ederek, Caretta caretta'nın yuva yapmasının otel misafirlerini, özellikle çocukları mutlu ettiğini kaydetti.

Öte yandan EKODOSD tarafından otel adına Kadir Karakaya'ya, Caretta caretta'ların korunmasına yönelik gösterilen duyarlılık dolayısıyla "Caretta Dostu" belgesi takdim edildi.

Caretta caretta'ların Aydın bölgesinde bu yıl toplam 19 yuva yaptığı öğrenilirken, Didim'deki yuvalardan 476 yavru denizle buluştu. Kuşadası'ndaki son yuvadan çıkacak yavruların da denize ulaşmasının ardından Aydın'daki bu yılki yavru çıkışlarının tamamlanması bekleniyor.