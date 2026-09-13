Didim'de Caretta yuvasından 82 yavru denize ulaştı, sezon kapanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Didim'de Caretta yuvasından 82 yavru denize ulaştı, sezon kapanıyor

Didim\'de Caretta yuvasından 82 yavru denize ulaştı, sezon kapanıyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde şezlongların arasına yuva yapan Caretta caretta'nın 88 yumurtasından 82 yavru denizle buluştu. Didim'de bu yıl yuvalardan denize ulaşan yavru sayısı 476'ya çıkarken, Kuşadası'ndaki son yuvanın ardından sezonun tamamlanması bekleniyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde şezlongların arasına yuva yapan Caretta caretta'nın 88 yumurtasından 82 yavru denizle buluşurken, Didim'de bu yıl Caretta caretta yuvalarından denize ulaşan yavru sayısı 476'ya ulaştı.

Aydın bölgesinde Kuşadası ile birlikte Caretta caretta'ların önemli yuvalama alanları arasında yer alan Didim'de, sezonun son yuvasındaki yavru çıkışları tamamlandı. 20 Temmuz'da bir otelin plajında şezlongların arasında yuva yapan Caretta caretta'nın yuvasında kontrol gerçekleştirildi. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Didim Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra otel sahibi Kadir Karakaya, otel yöneticileri ve konaklayan misafirlerin katıldığı kontrolde yuvadaki durum incelendi. Yapılan kontrolde Caretta caretta'nın yuvaya toplam 88 yumurta bıraktığı belirlendi. Yumurtalardan 82 yavrunun denize ulaştığı, 5 yumurtanın bozuk olduğu ve 1 yavrunun ise ölü bulunduğu tespit edildi.

Kumsalın dolgu olması ve sonradan getirilen kumların iri ve sıkı yapısı nedeniyle yüzeye çıkamayan bazı yavruların ise ekipler tarafından yuvadan çıkarılarak denize gönderildiği belirtildi.

Otel sahibi Kadir Karakaya, otelin geçmiş yıllarda da Caretta caretta tarafından yuvalama alanı olarak tercih edildiğini belirterek, bu yıl ikinci kez böyle bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Karakaya, kuluçka süresince yuvanın korunması ve izlenmesi için personelin hassasiyet gösterdiğini ifade ederek, Caretta caretta'nın yuva yapmasının otel misafirlerini, özellikle çocukları mutlu ettiğini kaydetti.

Öte yandan EKODOSD tarafından otel adına Kadir Karakaya'ya, Caretta caretta'ların korunmasına yönelik gösterilen duyarlılık dolayısıyla "Caretta Dostu" belgesi takdim edildi.

Caretta caretta'ların Aydın bölgesinde bu yıl toplam 19 yuva yaptığı öğrenilirken, Didim'deki yuvalardan 476 yavru denizle buluştu. Kuşadası'ndaki son yuvadan çıkacak yavruların da denize ulaşmasının ardından Aydın'daki bu yılki yavru çıkışlarının tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Kuşadası, Güncel, Didim, Çevre, Aydın, Yaşam, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Didim'de Caretta yuvasından 82 yavru denize ulaştı, sezon kapanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da 243 kişilik yolcu gemisiyle irtibat kesildi, Java Denizi’nde arama başlatıldı Endonezya'da 243 kişilik yolcu gemisiyle irtibat kesildi, Java Denizi'nde arama başlatıldı
Bartın’da eğlence mekanında ölümlü kavga Yaralılar da var Bartın'da eğlence mekanında ölümlü kavga! Yaralılar da var
15 ilde “Ailem Güvende“ operasyonu 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi 15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
Düğün öncesi gelin almada kavga Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti
İran’da genç blog yazarı için idam kararı Son mesajı gündemde İran'da genç blog yazarı için idam kararı! Son mesajı gündemde
Yunanistan’da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı Yunanistan'da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı

19:03
Galatasaray’ın Kocaelispor maçı 11’i belli oldu Yıldız isimler yedek kulübesine çekildi
Galatasaray'ın Kocaelispor maçı 11'i belli oldu! Yıldız isimler yedek kulübesine çekildi
18:42
Türk futbolunda deprem: 34 takım lige katılmama kararı aldı
Türk futbolunda deprem: 34 takım lige katılmama kararı aldı
17:59
Türkiye’nin en ateşli derbilerinden biri Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
17:56
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı Aralarında oyuncu Çağla Boz da var
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı! Aralarında oyuncu Çağla Boz da var
17:03
THY uçağında korku dolu anlar Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı
THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı
16:13
Kenan Evren’in hüküm giydiği anların görüntüleri ortaya çıktı
Kenan Evren'in hüküm giydiği anların görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 19:13:16. #.0.3#
SON DAKİKA: Didim'de Caretta yuvasından 82 yavru denize ulaştı, sezon kapanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement