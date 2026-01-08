Didim Belediyesi sahada çalışmalarını sürdürüyor

Didim'de etkisini artırarak sürdüren kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle, ilçede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Didim Belediyesi ekipleri sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Halkın olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi, günlük yaşamın aksamaması ile can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla teyakkuza geçen belediye ekipleri; ilçenin farklı noktalarında fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar ile yağış sonucu oluşan su birikintilerine hızlı ve etkin şekilde müdahale etti. Risk oluşturan alanlarda gerekli güvenlik önlemleri alınarak aksaklıkların önüne geçildi.

Didim Belediyesi ekiplerinin her şartta sahada olduğunu vurgulayan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Bölgemizde etkisini sürdüren kuvvetli fırtına ve yağışlara karşı halkımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fırtına nedeniyle devrilen ağaçlara kısa sürede müdahale edilirken, yağışın oluşturduğu su birikintilerine karşı yol üzerindeki su ızgaraları temizlenerek gerekli tüm önlemler alındı. Olumsuz hava şartları sona erene kadar belediyemiz teyakkuz halinde olmaya devam edecektir" dedi. - AYDIN