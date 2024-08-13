Didim'de Gıda Satış ve Toplu Tüketim İşletmelerine Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Didim'de Gıda Satış ve Toplu Tüketim İşletmelerine Denetim

Didim\'de Gıda Satış ve Toplu Tüketim İşletmelerine Denetim

Aydın'ın Didim ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren gıda satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik rutin denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerin halk sağlığını korumak amacıyla aralıksız süreceği vurgulandı.

13.08.2024 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren gıda satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik rutin denetimler gerçekleştirdi.

Didim'de gıda güvenliği denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri denetimlerdeki kararlılıklarının altını çizerek, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. İşletme sahiplerine yasal düzenlemelere uygun hareket etmeleri gerektiği konularında uyarılarda bulunan ekipler, kurallara uymayan ve eksiklikleri bulunan işletmelere idari işlem uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Didim, Tarım, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Didim'de Gıda Satış ve Toplu Tüketim İşletmelerine Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:06 İşyerinde buzdolabının arkasına düşen adamın cesedi 10 yıl sonra bulundu İşyerinde buzdolabının arkasına düşen adamın cesedi 10 yıl sonra bulundu
10:40 Sivas’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
19:51 Toptancının verdiği fiyata kızıp 600 ton ürünü bedava dağıttılar Toptancının verdiği fiyata kızıp 600 ton ürünü bedava dağıttılar
18:44 Canlı yayında demediğini bırakmadı Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a olay yaratacak sözler Canlı yayında demediğini bırakmadı! Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a olay yaratacak sözler!
18:19 Nedeni belli oldu İşte Silopi’de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü
18:06 Pres makinesine sıkışan işletme sahibi feci şekilde can verdi Pres makinesine sıkışan işletme sahibi feci şekilde can verdi
17:38 İlk maçında kırmızı kart görmüştü Arda Turan’dan hakemlere bomba sözler İlk maçında kırmızı kart görmüştü! Arda Turan'dan hakemlere bomba sözler
17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
17:09 Arda Güler’in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı Arda Güler'in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı
16:39 Her yerde onu arıyorlar Ankaragücü’nün futbolcusu kayboldu Her yerde onu arıyorlar! Ankaragücü'nün futbolcusu kayboldu
16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 11:35:30. #1.13#
SON DAKİKA: Didim'de Gıda Satış ve Toplu Tüketim İşletmelerine Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement