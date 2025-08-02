Didim\'de İlk Balık Mezatı Düzenlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan Taşburun Balıkçı Barınağı'nda ilk kez balık mezatı düzenlendi.

Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen mezatta, çeşitli türlerdeki taze balıklar tezgahlarda sergilendi ve açık artırma usulüyle alıcılara sunuldu. Balıkçılar ile vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mezat, barınakta hareketli ve renkli görüntülere sahne oldu. Balıkların üzerine konulan fiyat etiketleriyle başlayan satışlar, kısa sürede rekabet ortamına dönüştü. Tüketicilere taze ve uygun fiyatlı deniz ürünlerine ulaşma imkanı sunan mezatı ziyaret eden Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de gerekli incelemelerde bulunarak mezatın hayırlı olması temennisinde bulundu. Mezat her hafta Cumartesi günü sabah saat 10.00'da başlayacak.

Mezatın balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olduğunu belirten Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "Taşburun balıkçı barınağında ilk defa yapılan balık mezatına ilçe müdürlüğü personelimiz ile katılım sağladık" ifadelerine yer verdi. - AYDIN