Didim\'de Market Sahibinden Takdir Toplayan Hareket

Yerel

Didim'de faaliyet gösteren bir market sahibinin, marketin kapalı olması durumunda vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılaması için yazdığı yazı takdir topladı.

Didim Cumhuriyet Mahallesi üzerinde bulunan bir market örnek bir harekete imza attı. Sabah saatlerinde kapalı olan marketin ekmek dolabı açık bırakılırken, ekmek ihtiyacı olan vatandaşların mağdur olmaması için işyeri sahibi de ekmek dolabına yazdığı yazı takdir topladı.

Market sahibi tarafından ekmek dolabına "Market kapalı olsa da ekmeğinizi alabilirsiniz. Gün içinde ödemesini yapabilirsiniz" sözlerinin ardından gülücük emojisiyle bırakılan not kalpleri ısıttı. Market sahibinin duyarlılığı da vatandaşların takdirini topladı. - AYDIN