Didim'de Meslek Lisesinin etkinliği beğeni topladı - Son Dakika
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Didim'de Meslek Lisesinin etkinliği beğeni topladı

13.05.2022 14:41
Didim'de Meslek Lisesinin etkinliği beğeni topladı

Aydın'ın Didim ilçesinde Didim Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi tarafından hazırlanan "Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde Didim Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi tarafından hazırlanan "Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Didim Mesleki ve Teknik Anadolu lisesince "Mesleki ve Teknik eğitim tanıtım" etkinliği Kent Meydanında gerçekleştirildi. Etkinliğe İlçe Kaymakamı Mustafa Yiğit, Didim İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, İlçe Jandarma Komutanı M. Gani Solak, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Ş.Sait Üstündağ, AK Parti İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, MHP İlçe Başkanı Mustafa Sağdıç, okul müdürleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Didim Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Çocuk Gelişimi alan öğretmeni Gülhan Yılmaz "Kalkınmış ve gelişmişlik düzeyini yakalamış bir Türkiye'nin geleceği, eğitimden ve bilgiyle donanmış genç nesillerin yetiştirilmesinden geçer. Bunda da mesleki eğitimin payı oldukça büyüktür. Gençlerin mesleki teknik eğitime yönlendirilmesi ile nitelikli iş gücü ülke ekonomisine kazandırılır ve gençlerin çeşitli sektörlerde istihdamı sağlanmış olur. Meslek lisesine gelen öğrenci tercih ettiği bölümün atölye düzeninde birçok beceri kazanmaktadır. Bunlardan bazıları; işbirliği, gözlem, keşif yapma, farkındalık, paylaşım, tasarım odaklı düşünme, empati kurma, üretkenlik, kendine güven ve teknoloji kullanımıdır. Böylece öğrenciler, gerçek ortam ve çalışmalar yoluyla kişisel ve mesleki yönlerden gelişerek hayata hazırlanmaktadır" dedi.

Konuşmanın ardından halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu, ardından okul bünyesinde yer alan uygulamalı anaokul öğrencileri ise müzikal oyunlarını sahneledi. Etkinlikte geri dönüşüm malzemelerinden yapılan giysiler büyük beğeni topladı. Ardından Güzellik bakımı öğrencilerinin defile gibi yaptığı tanıtım ise büyük alkış aldı. Etkinliğin sonunda ilçe protokolü stantları gezerek öğrencilerden bilgiler aldı. - AYDIN

Didim'de Meslek Lisesinin etkinliği beğeni topladı
Didim'de Meslek Lisesinin etkinliği beğeni topladı

YORUMLAR
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Hisarcık, Didim, Aydın, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim'de Meslek Lisesinin etkinliği beğeni topladı - Son Dakika


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