Didim Belediyesi Moda Tasarım ve Temel Dikiş Eğitimi yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Moda Tasarım ve Temel Dikiş Eğitimi'ni tamamlayan kursiyerler, yıl sonu etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte kursiyerlerin eğitim süresince hazırladığı çalışmalar sergilenirken, katılım belgeleri de Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay tarafından takdim edildi.

Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Moda Tasarım ve Temel Dikiş Eğitimi kapsamında eğitim alan kursiyerler, yıl sonu etkinliğinde hazırladıkları çalışmaları Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'a sundu. Eğitim sürecinde ortaya çıkan tasarımlar etkinlikte sergilenirken, kursiyerlerin emekleri ve üretimleri de beğeni topladı.

Yıl sonu etkinliğinde kursiyerlere katılım belgeleri verildi. Eğitim programını tamamlayan kursiyerler, hem hazırladıkları çalışmaları paylaşma hem de eğitim sürecini değerlendirme fırsatı buldu.

Didim Belediyesi, halkın kişisel gelişimine, meslek edinmesine ve yeni beceriler kazanmasına katkı sunan eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Düzenlenen kurslarla üretime ve yaşam boyu öğrenmeye destek sağlanması hedefleniyor. - AYDIN