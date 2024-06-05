Aydın Didim ilçesinde öğrenci velilerine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi

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Aydın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından öğrenci velilerine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen madde kullanımını önlemeye yönelik 'UYUMA' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projeleri kapsamında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunundu. Madde kullanımını önlemeye yönelik Didim ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından, Didim Anaokulu, Didim Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu ile Didim Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'ndaki öğrenci velilerine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında eğitim düzenlenip, broşür dağıtılırken UYUMA Uygulaması hakkında da bilgi verildi. - AYDIN