Aydın Didim ilçesinde öğrenci velilerine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi - Son Dakika
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Yerel

Aydın Didim ilçesinde öğrenci velilerine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi

Aydın Didim ilçesinde, Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen madde kullanımını önlemeye yönelik projeler kapsamında öğrenci velilerine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi. Eğitimde ayrıca UYUMA Uygulaması hakkında bilgi verildi ve broşürler dağıtıldı.

05.06.2024 15:43
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Aydın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından öğrenci velilerine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen madde kullanımını önlemeye yönelik 'UYUMA' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projeleri kapsamında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunundu. Madde kullanımını önlemeye yönelik Didim ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından, Didim Anaokulu, Didim Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu ile Didim Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'ndaki öğrenci velilerine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında eğitim düzenlenip, broşür dağıtılırken UYUMA Uygulaması hakkında da bilgi verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Didim ilçesinde öğrenci velilerine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi - Son Dakika

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