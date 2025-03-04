Didim'de Ramazan İftarı Birlik ve Dayanışma İçin Yapıldı - Son Dakika
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Didim'de Ramazan İftarı Birlik ve Dayanışma İçin Yapıldı

Didim\'de Ramazan İftarı Birlik ve Dayanışma İçin Yapıldı

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine binlerce vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Hatice Gençay, geleneksel etkinliklerle Ramazan Ayı'nın bereketini ve kardeşliği vurguladı.

04.03.2025 09:34  Güncelleme: 09:36
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Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın sembolü olan Ramazan Ayı'nda binlerce vatandaş Didim Belediyesi'nin iftar yemeğinde buluştu.

Cumhuriyet Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen iftar yemeğine Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı, CHP Didim Kadın Kolları Başkanı Gülcan Doğan Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları ile Engin Topal, Belediye Meclis üyeleri ve Didimli vatandaşlar katıldı.

Katılımın yoğun olduğu iftar programında 4 ayrı noktada kurulan çadırlarda yaklaşık 1500 kişiye iftar yemeği dağıtıldı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kendi elleri ile vatandaşlara yemek ikram etti.

İftarını vatandaşlarla birlikte yapan Başkan Gençay, "Ramazan Ayı'nın bereketini ve dayanışmasını iftar sofralarımızda komşularımızla paylaştık. Geleneksel etkinliklerimizle bu manevi atmosferi birlikte yaşadık. Birlik ve kardeşlik içinde büyüttüğümüz soframız bereketli tuttuğumuz oruçlarımız kabul olsun" ifadelerine yer verildi.

İftar yemeği sonrası vatandaşlar, Meddah, Hacivat-Karagöz, İbiş Kukla Gösterisi, Orta Oyunu, Aşuk-Maşuk ve İllüzyon gösterileri ile keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim'de Ramazan İftarı Birlik ve Dayanışma İçin Yapıldı - Son Dakika

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