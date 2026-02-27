Başkan Gençay: "Sofralarımız paylaştıkça güzelleşiyor" - Son Dakika
Başkan Gençay: "Sofralarımız paylaştıkça güzelleşiyor"

Başkan Gençay: "Sofralarımız paylaştıkça güzelleşiyor"
27.02.2026 09:02  Güncelleme: 09:03
Didim Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında halk aynı sofrada buluşarak Ramazan'ın bereketini paylaştı. Başkan Hatice Gençay, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Ramazan ayının manevi atmosferi, paylaşma ve dayanışma duygularını Didim'de bir kez daha güçlendirdi. Didim Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında halk, aynı sofrada buluşarak Ramazan'ın bereketini birlikte yaşadı.

Yalıköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen programa Başkan Hatice Gençay da katılarak halka yemek ikramında bulundu. Etkinlikte, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunun önemi bir kez daha vurgulandı. Yoğun katılımın olduğu programın ardından düzenlenen geleneksel Ramazan şenlikleri, akşama ayrı bir renk kattı.

Başkan Hatice Gençay, etkinlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ramazan; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir aydır. Aynı sofrada buluşmanın, bir lokmayı bölüşmenin mutluluğunu halkımızla birlikte yaşıyoruz. Didim'de birlik ve beraberlik içerisinde, sevgi ve hoşgörüyle Ramazan'ın bereketini paylaşmaya devam edeceğiz" - AYDIN

Son Dakika Yerel Başkan Gençay: 'Sofralarımız paylaştıkça güzelleşiyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

