Başkan Gençay: "Didim’in her noktasında yoğun bir çalışma yürütüyoruz"

Didim Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve haşereye karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını gece ve gündüz programlı şekilde gerçekleştiriyor. Mahallelerden parklara, yeşil alanlardan cadde ve sokaklara kadar Didim'in dört bir yanında uygulamalar yürütülüyor.

Didim Belediyesi, yaz mevsimi boyunca kent genelinde ilaçlama çalışmalarını planlı bir program doğrultusunda gerçekleştiriyor. Gece ve gündüz yapılan uygulamalar kapsamında; parklar, yeşil alanlar, cadde ve sokaklar ile çöp konteynerleri ve mazgallar düzenli olarak ilaçlanıyor. Belirlenen program kapsamında Didim genelinde periyodik olarak ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda uygulamalar titizlikle yürütülerek yaz aylarında oluşabilecek sivrisinek ve haşere yoğunluğunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, çalışmalarla ilgili, "Yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve haşereye karşı kentimizin her noktasında planlı bir çalışma yürütüyoruz. Gece ve gündüz görev yapan ekiplerimiz, belirlenen program doğrultusunda Didim genelinde düzenli ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriyor. Amacımız, halkımızın yaz mevsimini daha konforlu geçirmesini sağlamak ve yaşam alanlarımızı özenle korumaktır" ifadelerini kullandı.