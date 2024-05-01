Didim'de sokak köpeği çocuğa saldırdı... Çevredekiler böyle yardıma koştu - Son Dakika
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Yerel

Didim'de sokak köpeği çocuğa saldırdı... Çevredekiler böyle yardıma koştu

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Didim'in Akbük Mahallesi'nde koşu yolu olarak düzenlenen yolda yürüyen küçük yaştaki çocuk yanına yaklaştığı köpek tarafından saldırıya uğradı. Köpeğin saldırısını fark eden çevredeki vatandaşlar anında köpeğe müdahale ederek küçük çocuğu kurtardı. Köpeğin saldırı anı ise sahildeki bir işletmenin güvenlik kameralarınca an ve an kaydedildi.

01.05.2024 18:17
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Didim'de sokak köpeği çocuğa saldırdı... Çevredekiler böyle yardıma koştu

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde sahilde gezen küçük çocuğa köpek saldırırken, çocuk çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ülkemizin birçok yerinde sokak köpeklerinin vatandaşlara saldırıları gündemdeki yerini korurken, bir saldırı görüntüsü de Didim'den geldi. Didim'in Akbük Mahallesi'nde koşu yolu olarak düzenlenen yolda yürüyen küçük yaştaki çocuk yanına yaklaştığı köpek tarafından saldırıya uğradı. Köpeğin saldırısını fark eden çevredeki vatandaşlar anında köpeğe müdahale ederek küçük çocuğu kurtardı. Köpeğin saldırı anı ise sahildeki bir işletmenin güvenlik kameralarınca an ve an kaydedildi. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken, sokak köpeği olay sonrasında bölgeden kaçarak gözlerden kayboldu.

O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda yürüyen çocuğun köpeğe yaklaşması, köpeğin çocuğa saldırması ve çevredeki vatandaşların çocuğu kurtarması yer alıyor.

Didim\'de sokak köpeği çocuğa saldırdı... Çevredekiler böyle yardıma koştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim'de sokak köpeği çocuğa saldırdı... Çevredekiler böyle yardıma koştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Didim'de sokak köpeği çocuğa saldırdı... Çevredekiler böyle yardıma koştu - Son Dakika
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