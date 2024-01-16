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Didim'de Zeytin Ağacı Yetiştiriciliği ve Budama Kursu Düzenlendi - Son Dakika
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Didim'de Zeytin Ağacı Yetiştiriciliği ve Budama Kursu Düzenlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Zeytin Ağacı Yetiştiriciliği ve Budama kursu düzenlendi. Kurs, zeytin ağacı yetiştiriciliği ve budama konusunda teorik bilgiler ve pratik beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. 34 kişinin katıldığı kursun sonunda başarı gösteren kursiyerlere katılım belgesi verilecektir.

Didim\'de Zeytin Ağacı Yetiştiriciliği ve Budama Kursu Düzenlendi
16.01.2024 - 10:59,
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Aydın'ın Didim ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Zeytin Ağacı Yetiştiriciliği ve Budama kursu düzenlendi.

Yalıköy Mahallesi'nde düzenlenen kursta katılımcılara zeytin ağacı yetiştiriciliği ve budama konusunda hem teorik bilgiler hem de pratik beceriler kazandırmayı amaçlanıyor. Yerel halkın tarım ve bahçe işlerinde daha bilinçli ve verimli olmalarına katkı sağlamayı hedefleyen kursa 20 kadın ve 14 erkek kursiyer olmak üzere 34 kişi katılıyor. Kursta İlçe Tarım Müdürlüğü uzman personeli tarafından teorik ve uygulamalı dersler veriliyor. Bir hafta boyunca devam edecek kursun sonunda başarı gösteren kursiyerlere, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından katılım belgesi verilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA
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