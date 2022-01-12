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Didim'de zincir marketlerde denetimler devam ediyor - Son Dakika

Didim'de zincir marketlerde denetimler devam ediyor

12.01.2022 16:28
Didim'de zincir marketlerde denetimler devam ediyor

Didim Belediyesi, halkın sağlığını tehlikeye atanlara göz açtırmamaya devam ediyor.

Didim Belediyesi, halkın sağlığını tehlikeye atanlara göz açtırmamaya devam ediyor.

İlçede yaşayan vatandaşların sağlığını korumak ve fahiş fiyatla satışının önüne geçmek amacıyla Didim'de yer alan tüm zincir marketlerde sıkı denetimler gerçekleştiriliyor. Denetimler kapsamında, Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun başında bulunduğu Zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerde satılan her türlü ürünleri fiyat, hijyen, tüketim tarihi, etiket ve diğer kurallara uygunluk konularında incelemelerde bulundu.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, zincir marketlerde vatandaşların sağlığını tehlikeye atacak, sağlıksız ve tüketim tarihi geçmiş ürünler toparlanarak imha edilirken, kurallara uymayıp halkın sağlığını tehlikeye atan 6 markete toplam 6 bin TL cezai işlem uygulandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizdeki zincir marketlerimizde satılan ürünlerin hijyen, etiket ve diğer kurallara uyup uymadığı konusunda denetimlerini ara vermeden sürdürecektir. Halkımızın sağlığı ile tehlikeye atanlara göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Didim'de zincir marketlerde denetimler devam ediyor
Didim'de zincir marketlerde denetimler devam ediyor
Didim'de zincir marketlerde denetimler devam ediyor
Didim'de zincir marketlerde denetimler devam ediyor
Didim'de zincir marketlerde denetimler devam ediyor
Didim'de zincir marketlerde denetimler devam ediyor

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İlçe Tarım Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Didim Belediyesi, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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