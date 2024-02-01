Didim\'deki Okullarda Temizlik Çalışmaları Yapıldı

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Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Didim'de bulunan okullarda temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Didimli öğrencilerin, temiz, sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almaları için Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ikinci dönem başlamadan önce sömestr tatilinde Didim'de bulunan okullarda temizlik çalışması gerçekleştirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okul bahçeleri ve çevrelerinde genel temizlik çalışmaları yapılırken, merdivenler tazyikli su ile yıkanarak dezenfekte edildi. Detaylı bir şekilde temizlenen okul bahçeleri öğrenciler için temiz ve güvenli bir hale getirildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için okullarda temizlik çalışmaları gerçekleştirdik. Çocuklarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almaları için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN