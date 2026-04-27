Didim Ege Lezzetleri Festivali Akköy\'de yaklaşık 140 bin ziyaretçiyi ağırladı

Ege mutfağının zenginliklerini tanıtmayı amaçlayan 2. Didim Ege Lezzetleri Festivali, üçüncü gününde de yoğun ilgiyle devam etti. Didim Belediyesi tarafından Akköy'de düzenlenen festival, üç gün boyunca farklı etkinliklerle yaklaşık 140 bin ziyaretçiyi ağırladı. Festival süresince gastronomi ile kültür bir araya gelirken, köyün farklı noktalarına yayılan etkinlik alanlarında gün boyu hareketlilik yaşandı. Etkinliklere Didim Kaymakamı Mesut Çoban da katılarak festivale eşlik etti.

Festivalin üçüncü gününde akademisyen şef Okan Umut Şimşek, şevketibostanın mutfaktaki yeri ve doğru kullanımına ilişkin bilgiler paylaştı. Şef Umut Karakuş ise Yeni Anadolu mutfağı üzerine değerlendirmelerde bulunarak gastronomideki dönüşüme dikkat çekti. Gün içerisinde şef Zekeriya Yıldırım, deniz ürünlerinden yerel tariflere uzanan lezzet yolculuğunu katılımcılara aktardı. Atölye çalışmalarında şefler Uğur Gömeç ve Merve Akkuş gambilyanın farklı kullanım alanlarını anlatırken, şef Soner Kesgin yabani kereviz ve kuzu eti üzerine hazırlanan tarifleri paylaştı.

Festival programı kapsamında Didim Belediyesi Çocuk Korosu ile Cumhuriyet Kadınları Ritim Grubu sahne alarak izleyicilere müzik dolu anlar yaşattı. Gün boyunca düzenlenen atölye çalışmaları ve sahne etkinlikleri, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Festivalde hazırlanan keşkek, en dikkat çeken lezzetlerden biri oldu. Büyük kazanlarda pişirilen keşkek, hem geleneksel mutfak kültürünün yaşatılmasına katkı sundu hem de paylaşma kültürünü pekiştirdi.

Ege otları uzmanı Sevim Şahin, bölgedeki bitki çeşitliliği ve bu ürünlerin mutfaktaki kullanımına ilişkin bilgiler verdi. Didim Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ise sahne performansıyla festivale kültürel bir katkı sundu.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, festivale gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyona katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti. Başkan, festivalin yalnızca gastronomi etkinliği olmadığını, aynı zamanda yerel üretimin, kültürel değerlerin ve dayanışma ruhunun güçlendiği bir buluşma olduğunu ifade etti.

Ayrıca organizasyonun gerçekleşmesinde katkı sunan herkese ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden katılım sağlayan tüm ziyaretçilere teşekkürlerini iletti. - AYDIN