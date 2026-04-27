Didim Ege Lezzetleri Festivali Akköy'de yaklaşık 140 bin ziyaretçiyi ağırladı
Didim Ege Lezzetleri Festivali Akköy'de yaklaşık 140 bin ziyaretçiyi ağırladı

27.04.2026 09:34  Güncelleme: 09:35
Ege mutfağının zenginliklerini tanıtmayı amaçlayan 2. Didim Ege Lezzetleri Festivali, üçüncü gününde de yoğun ilgiyle devam etti.

Ege mutfağının zenginliklerini tanıtmayı amaçlayan 2. Didim Ege Lezzetleri Festivali, üçüncü gününde de yoğun ilgiyle devam etti. Didim Belediyesi tarafından Akköy'de düzenlenen festival, üç gün boyunca farklı etkinliklerle yaklaşık 140 bin ziyaretçiyi ağırladı. Festival süresince gastronomi ile kültür bir araya gelirken, köyün farklı noktalarına yayılan etkinlik alanlarında gün boyu hareketlilik yaşandı. Etkinliklere Didim Kaymakamı Mesut Çoban da katılarak festivale eşlik etti.

Festivalin üçüncü gününde akademisyen şef Okan Umut Şimşek, şevketibostanın mutfaktaki yeri ve doğru kullanımına ilişkin bilgiler paylaştı. Şef Umut Karakuş ise Yeni Anadolu mutfağı üzerine değerlendirmelerde bulunarak gastronomideki dönüşüme dikkat çekti. Gün içerisinde şef Zekeriya Yıldırım, deniz ürünlerinden yerel tariflere uzanan lezzet yolculuğunu katılımcılara aktardı. Atölye çalışmalarında şefler Uğur Gömeç ve Merve Akkuş gambilyanın farklı kullanım alanlarını anlatırken, şef Soner Kesgin yabani kereviz ve kuzu eti üzerine hazırlanan tarifleri paylaştı.

Festival programı kapsamında Didim Belediyesi Çocuk Korosu ile Cumhuriyet Kadınları Ritim Grubu sahne alarak izleyicilere müzik dolu anlar yaşattı. Gün boyunca düzenlenen atölye çalışmaları ve sahne etkinlikleri, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Festivalde hazırlanan keşkek, en dikkat çeken lezzetlerden biri oldu. Büyük kazanlarda pişirilen keşkek, hem geleneksel mutfak kültürünün yaşatılmasına katkı sundu hem de paylaşma kültürünü pekiştirdi.

Ege otları uzmanı Sevim Şahin, bölgedeki bitki çeşitliliği ve bu ürünlerin mutfaktaki kullanımına ilişkin bilgiler verdi. Didim Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ise sahne performansıyla festivale kültürel bir katkı sundu.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, festivale gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyona katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti. Başkan, festivalin yalnızca gastronomi etkinliği olmadığını, aynı zamanda yerel üretimin, kültürel değerlerin ve dayanışma ruhunun güçlendiği bir buluşma olduğunu ifade etti.

Ayrıca organizasyonun gerçekleşmesinde katkı sunan herkese ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden katılım sağlayan tüm ziyaretçilere teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Suriye’de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı Suriye'de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
Trump’a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel’in tavırları dikkat çekti Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti
İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki “mağazadan yarı fiyatına altın“ reklamlarına karşı uyardı İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki "mağazadan yarı fiyatına altın" reklamlarına karşı uyardı
Kamışlı’dan açılan ateş Nusaybin’de profesörü yaraladı Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı

10:32
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
10:16
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
10:07
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım’ın adını haykırdı
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
09:11
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
09:06
Savaş bitiyor mu İran’dan ABD’ye hızlı barış teklifi
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi
