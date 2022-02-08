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Didim'in çehresi Başkan Atabay ile değişiyor - Son Dakika

Didim'in çehresi Başkan Atabay ile değişiyor

08.02.2022 16:59
Didim'in çehresi Başkan Atabay ile değişiyor

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile ilçe genelinde başlatılan refüj ve park düzenlemeleri tüm hızıyla sürüyor.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile ilçe genelinde başlatılan refüj ve park düzenlemeleri tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşan turizm sezonu öncesi Didim Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile harekete geçen Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında bulunan park ve refüjlerde çevre düzenlemesi başlattı. Ekiplerin hummalı çalışması ile Yeşilkent Sitesi, Gaye 1 Sitesi, Muhsin Şengönül Parklarının da aralarında bulunduğu birçok park ve kent merkezinde bulunan kavşaklar ile refüjler başta olmak üzere ilçe genelinde düzenleme gerçekleştirildi.

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda toplamda 31 bin 390 metrekare alana sahip olan park ve refüj düzenlemeden geçirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, "Ekiplerimiz 7 gün 24 saat vatandaşlara hizmet ulaştırmak, Didim'i daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için çalışıyor. Belediyemizdeki ekip çalışması ile Didimimizi turizm sezonuna hazırlıyoruz. Bu kapsamda Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile ilçe genelinde bulunan park ve refüjlerde düzenleme çalışması başlattık. 2021 yılındaki hummalı çalışmamızı yeni yılda daha güçlü bir şekilde sürdürmeye başladık ve Didimimizin çehresine peyzaj düzenlemesi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız çalışmalarımızın hız kesmeden devam edeceğinden emin olabilirler" dedi. - AYDIN

Didim'in çehresi Başkan Atabay ile değişiyor
Didim'in çehresi Başkan Atabay ile değişiyor
Didim'in çehresi Başkan Atabay ile değişiyor
Didim'in çehresi Başkan Atabay ile değişiyor
Didim'in çehresi Başkan Atabay ile değişiyor
Didim'in çehresi Başkan Atabay ile değişiyor

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Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim'in çehresi Başkan Atabay ile değişiyor - Son Dakika


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