Didim Kültür Merkezi İnşaatı Denetlendi

Yerel

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ilçede Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Didim Kültür Merkezi'nin inşaat faaliyetlerini yerinde inceledi.

Didim'e, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Didim Kültür Merkezi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Kentin en önemli noktalarından birisine yapılan Didim Kültür Merkezi'nin inşaat faaliyetlerini yerinde denetleyen Başkan Atabay, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Atabay çalışmalara ilişkin "Didim'imizin önemli noktasında yükselen yeni kültür ve sanat güneşi doğuyor. Kültür ve sanat açısından önemli bir yatırım olan Didim Kültür Merkezi'mizin inşaat faaliyetlerini yerinde inceledik. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte kentimize değer katmaya devam edeceğiz. Didim Kültür Merkezi'mizi kentimize kazandıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.