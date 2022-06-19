Didimli Çocuklar Karne Şenliğinde Eğlendi

Didim Belediyesi, şenliğin ikinci gününde Didimli çocukları bir tiyatro gösterisi ile buluşturdu. Didim Ticaret Odası Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde sergilenen "Şirin Baba ve Kelebek Avcısı" isimli tiyatroda çocuklar keyifli anlar yaşadı.

İlk ve ortaokullar ile liselerin yaz tatiline girmesi ile karnelerini alan Didimli çocukların karne hediyesi, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay 'dan geldi. Çocuklar, Didim Belediyesi tarafından ilçede yaşayan öğrencilere yönelik düzenlenen karne şenliğinde eğlendi.

Kaynak: ANKA

Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi, Cumhuriyet, Yerel, Son Dakika

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