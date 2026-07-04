Dijital Detoks Etkinliği Tatvan'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dijital Detoks Etkinliği Tatvan'da

Dijital Detoks Etkinliği Tatvan\'da
04.07.2026 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatvan'da aile içi iletişimi güçlendirmek için Dijital Detoks etkinliği düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde aile içi iletişimi güçlendirmek ve dijital bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Dijital Detoks" etkinliği düzenlendi.

Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte aileler, dijital cihazlardan uzak bir gün geçirerek çeşitli sosyal, eğitsel ve sportif faaliyetlere katıldı. Program kapsamında tanışma etkinliği düzenlenirken, dijital bağımlılık konusunda farkındalık eğitimi ile diyetisyen tarafından sağlıklı beslenme eğitimi verildi. Etkinlikte aileler; halat çekme, yakan top, futbol ve voleybol gibi oyunlarla keyifli vakit geçirirken, ailece kitap okuma etkinliğiyle de birlikte zaman geçirmenin önemine dikkat çekildi.

Gün sonunda yapılan değerlendirmede katılımcılar, dijital cihazlardan uzak geçirilen zamanın aile içi iletişimi güçlendirdiğini, birlikte kaliteli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Etkinliğe Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, İl Müdür Yardımcısı Veysi Erem, Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Emreddin Aydoğan'ın yanı sıra Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman ile Tatvan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İzzet Oruk da katılarak ailelerle bir araya geldi.

Yetkililer, dijital bağımlılığın aile yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, aile bireylerinin birlikte geçirdiği her anın ekran başında geçirilen zamandan daha değerli olduğunu vurguladı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dijital Detoks Etkinliği Tatvan'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kars’ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı Kars'ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı
BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi
Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi ’Adana Kebap’ diye bakın ne yedirmişler Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi! 'Adana Kebap' diye bakın ne yedirmişler
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
“Evde çalınır“ diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı "Evde çalınır" diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 40 kişi hayatını kaybetti Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 40 kişi hayatını kaybetti

09:38
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
09:22
Seri tacizcinin yeni vukuatı Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yüzde 50’ye çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı
08:19
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki
08:02
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
07:46
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı
Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 10:21:41. #7.12#
SON DAKİKA: Dijital Detoks Etkinliği Tatvan'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.