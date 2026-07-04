Dijital Detoks Etkinliği Tatvan\'da

Bitlis'in Tatvan ilçesinde aile içi iletişimi güçlendirmek ve dijital bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Dijital Detoks" etkinliği düzenlendi.

Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte aileler, dijital cihazlardan uzak bir gün geçirerek çeşitli sosyal, eğitsel ve sportif faaliyetlere katıldı. Program kapsamında tanışma etkinliği düzenlenirken, dijital bağımlılık konusunda farkındalık eğitimi ile diyetisyen tarafından sağlıklı beslenme eğitimi verildi. Etkinlikte aileler; halat çekme, yakan top, futbol ve voleybol gibi oyunlarla keyifli vakit geçirirken, ailece kitap okuma etkinliğiyle de birlikte zaman geçirmenin önemine dikkat çekildi.

Gün sonunda yapılan değerlendirmede katılımcılar, dijital cihazlardan uzak geçirilen zamanın aile içi iletişimi güçlendirdiğini, birlikte kaliteli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Etkinliğe Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, İl Müdür Yardımcısı Veysi Erem, Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Emreddin Aydoğan'ın yanı sıra Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman ile Tatvan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İzzet Oruk da katılarak ailelerle bir araya geldi.

Yetkililer, dijital bağımlılığın aile yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, aile bireylerinin birlikte geçirdiği her anın ekran başında geçirilen zamandan daha değerli olduğunu vurguladı. - BİTLİS