İzmir\'de bakiyeniz hiç bitmeyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dijital ulaşım çözümlerinden biri olan Dijital İzmirim Kart'a yeni bir özellik eklendi. Artık kartlara otomatik ödeme talimatı verilebiliyor. Tamamen ücretsiz oluşturulabilen dijital kart sayesinde toplu ulaşımda 'bakiyeniz yetersiz' uyarısı tarihe karışıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin teknoloji şirketi İzmir Teknoloji AŞ, mobil uygulama üzerinden sunduğu Dijital İzmirim Kart ile vatandaşların ulaşımda hayatını kolaylaştırmayı sürdürüyor. Tamamen ücretsiz oluşturulabilen ve fiziksel kartla aynı hak ve avantajlara sahip olan Dijital İzmirim Kart'a yeni bir özellik daha eklendi. Artık cep telefonlarına indirilen mobil uygulama üzerinden dijital karta otomatik ödeme talimatı verilebiliyor. Bu özelliği kullanan vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarını kullanırken validatörlerden "bakiyeniz yetersiz" uyarısını duymadan kesintisiz ulaşım sağlayabilecek.

Dijital İzmirim Kart kullanımı 12 kat arttı

İzmir Teknoloji AŞ tarafından geliştirilen İzmirim Kart mobil uygulaması sayesinde kullanıcılar saniyeler içinde Dijital İzmirim Kart oluşturabiliyor; bakiye yükleyip QR kod ile temassız ödeme yaparak toplu ulaşım araçlarını kullanabiliyor. Dijital İzmirim Kart'a olan ilgi her geçen yıl artıyor. 2024 yılı Ocak ayında 178 bin 334 kullanım gerçekleşirken, 2025 yılı Ocak ayında bu sayı 805 bin 657'ye yükseldi. Artış trendi 2026 yılında da devam etti ve 2026 yılı Ocak ayında kullanım sayısı 2 milyon 168 bin 82'ye ulaştı. Son iki yılın ocak ayı verileri karşılaştırıldığında dijital kart kullanımının yaklaşık 12 kat arttığı görülüyor. Bu güçlü yükseliş; kartın ücretsiz oluşturulabilmesi, dolum sırasında ek ücret alınmaması, otomatik ödeme talimatı kolaylığı ve çevre dostu yapısının İzmirliler tarafından benimsendiğini ortaya koyuyor. Dijital İzmirim Kart, İzmir'de ulaşım alışkanlıklarını dönüştürmeye ve her yıl daha fazla kullanıcıya ulaşmaya devam ediyor. Dijital İzmirim Kart ile 90 dakika uygulamasından (İZBAN hariç) yararlanılabiliyor, Gittiğin Kadar Öde sistemi kullanılabiliyor. Ayrıca İZBAN ve Gittiğin Kadar Öde kullanımlarında iade hakkı bulunuyor. Ayrıca aktarma, indirimli biniş ve Halk Taşıt uygulamaları da Dijital İzmirim Kart'ta geçerli.

Ücretsiz, komisyonsuz ve şeffaf

Dijital İzmirim Kart tamamen ücretsiz olarak oluşturulabiliyor. Kart dolumu sırasında herhangi bir ek ücret veya komisyon alınmıyor; kullanıcılar yalnızca yükledikleri bakiye kadar ödeme yapıyor. Birçok şehirde kredi kartı ile yapılan dolum işlemlerinde komisyon uygulanırken, İzmir'de toplu ulaşımda kart dolumları ücretsiz ve komisyonsuz olarak gerçekleştiriliyor. Bu uygulama, şeffaf ve kullanıcı dostu bir ulaşım hizmeti sunulmasına katkı sağlıyor.

Turistler için de kolay ve avantajlı

İzmir'i kısa süreli ziyaret eden yerli ve yabancı turistler de Dijital İzmirim Kart'ı dakikalar içinde oluşturabiliyor. Herhangi bir kart merkezine gitmeden, mobil uygulama üzerinden Dijital Kart oluşturan kullanıcılar, toplu ulaşımdaki tüm indirim ve aktarma avantajlarından faydalanabiliyor.

Ulaşımdan sosyal alanlara tek kart

Dijital İzmirim Kart yalnızca otobüs, metro, vapur ve arabalı vapurda değil; İzmir Doğal Yaşam Parkı, Balçova Teleferik Tesisleri, akıllı tuvaletler, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti gibi İzmirim Kart'ın geçerli olduğu tüm noktalarda QR kod ile ödeme imkanı sunuyor. Kart; tam, genç, öğretmen, basın, 60 yaş ve 65 yaş olmak üzere 6 farklı biniş tipinde oluşturulabiliyor.

Yeşil dönüşümü destekliyor

Dijital İzmirim Kart, fiziksel kart ihtiyacını azaltarak plastik kullanımını düşüren çevre dostu bir uygulama olarak öne çıkıyor. Bu özelliğiyle hem sürdürülebilir kent vizyonuna katkı sağlıyor hem de İzmir'in yeşil dönüşüm hedeflerini destekliyor. - İZMİR