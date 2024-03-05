Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz Bademli'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz Bademli'yi Ziyaret Etti

Dikili Belediye Başkanı ve CHP Adayı Adil Kırgöz, Bademli Mahallesi'ni ziyaret ederek seçim çalışmalarını sürdürdü. Kırgöz, Bademli'nin önemini vurgulayarak, geçmişte yapılan hizmetleri ve yeni dönemde yapılacak çalışmaları anlattı.

05.03.2024 10:19  Güncelleme: 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dikili Belediye Başkanı ve CHP Adayı Adil Kırgöz, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Konvoy eşliğinde Bademli Mahallesi'ni ziyaret eden Kırgöz, "Bademli her zaman olduğu gibi yine 31 Mart yerel seçimlerinde yüzünü aydınlığa dönerek tavrını demokrasiden, Cumhuriyet'ten, Atatürk'ten, Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana koyacaktır. Yeni dönemde yine yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz, CHP Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı, ilçe örgütü, belediye meclis üyesi adayları ile birlikte 1300 araçlı konvoy eşliğinde Bademli'ye gelerek vatandaşlarla buluştu. Mitinge dönüşen buluşmada görev süresince Bademli'ye sunduğu hizmetleri ve yeni dönemde yapacakları çalışmaları hemşehrileriyle paylaşan Başkan Kırgöz, şu açıklamalarda bulundu:

"Bademli eşsiz koylarıyla adeta bir turizm cenneti. Dikili merkezine ne yapıyorsak tüm mahallelere de eşit derecede hizmet götürüyoruz. Bademli bizim için çok önemli, Dikili'nin incisi. Göreve geldiğim günden bugüne kadar geçen 5 yıl içinde Bademli'ye önemli hizmetlerde bulunduk. Dikili-Bademli arasını ve liman girişine kadar olan kısmı sıcak asfaltla kapladık. Bademli-Denizköy- Çandarlı arasındaki yolu İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yol genişletmesini gerçekleştirirken Denizköy'e kadar kısmı sıcak asfaltla kapladık.

Pisa koyuna giden yolu genişlettik, onarımını gerçekleştirdik. Bademli köprüsü yıkılmak üzereydi, yıllardır kimse ihalesini gerçekleştiremiyordu. Büyükşehir Belediyemiz ile kurduğumuz iyi ilişkiler sayesinde ihalesini yapıp köprüyü genişletip sağlamlaştırdık. Yanında yaya geçidi olan konforlu bir köprüyü Bademli ve Dikili'nin kullanımına sunduk.

Yıllardır atıl durumda olan Yahşibey Göleti'nde yapılan çalışmalar sonucunda birçok zeytinliğe, tarım arazisine damlama sulama sisteminin devreye girmesini sağladık. Bademli köy içi yollarını, kaldırımlarını yeniledik. Yeni yollar açtık. Bademli'ye yakışan içerisinde spor aletlerinin, çocuk oyun gruplarının, basketbol potalarının, aydınlatmanın olduğu güvenli ve yemyeşil bir park kazandırdık. Pisa koyunu tüm yasal işlemlerini gerçekleştirerek Dikili Belediyesi olarak 3 yıllığına kiraladık. Ranta ve talana izin vermedik.

Yeni dönemde de Bademli'miz için projelerimiz var. İmar uygulamasını düzenleyerek Bademli'ye iki farklı noktadan çevre yolu kazandıracağız. Otopark ve yeşil alanlar kazandıracağız. Bademli esnafımızın lokması büyüyecek. Bademli için meydan projemiz vardı.3000 metrekare alana begonit taşı ile düzenleyerek meydanımızı yeni yüzüne kavuşturacağız. Bademli her zaman olduğu gibi yine 31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzünü aydınlığa dönerek tavrını demokrasiden, Cumhuriyetten, Atatürk'ten, Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana koyacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Yeni dönemde yine yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Adil Kırgöz, Bademli, Dikili, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz Bademli'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
09:47 300 bin lira maaşı var ama eleman bulunamıyor 300 bin lira maaşı var ama eleman bulunamıyor
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
08:54 Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Çizimler Resmi Gazete’de yayımlandı Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete'de yayımlandı
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
10:32 AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti
10:32 Dolar ve euro ne kadar Dolar ve euro ne kadar?
10:30 Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı Kafalarına maske taktılar Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar
10:24 Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
10:18 New York’ta okula yürüyen kız çocuğu, yolda kopmuş kol buldu New York'ta okula yürüyen kız çocuğu, yolda kopmuş kol buldu
09:25 Şarkıcı Melsum Erdost, Ebrar Karakurt ile arasında arbede çıktığını anlattı Şarkıcı Melsum Erdost, Ebrar Karakurt ile arasında arbede çıktığını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 11:47:05. #1.12#
SON DAKİKA: Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz Bademli'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement