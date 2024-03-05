Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz Bademli'yi Ziyaret Etti

Dikili Belediye Başkanı ve CHP Adayı Adil Kırgöz, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Konvoy eşliğinde Bademli Mahallesi'ni ziyaret eden Kırgöz, "Bademli her zaman olduğu gibi yine 31 Mart yerel seçimlerinde yüzünü aydınlığa dönerek tavrını demokrasiden, Cumhuriyet'ten, Atatürk'ten, Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana koyacaktır. Yeni dönemde yine yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz, CHP Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı, ilçe örgütü, belediye meclis üyesi adayları ile birlikte 1300 araçlı konvoy eşliğinde Bademli'ye gelerek vatandaşlarla buluştu. Mitinge dönüşen buluşmada görev süresince Bademli'ye sunduğu hizmetleri ve yeni dönemde yapacakları çalışmaları hemşehrileriyle paylaşan Başkan Kırgöz, şu açıklamalarda bulundu:
"Bademli eşsiz koylarıyla adeta bir turizm cenneti. Dikili merkezine ne yapıyorsak tüm mahallelere de eşit derecede hizmet götürüyoruz. Bademli bizim için çok önemli, Dikili'nin incisi. Göreve geldiğim günden bugüne kadar geçen 5 yıl içinde Bademli'ye önemli hizmetlerde bulunduk. Dikili-Bademli arasını ve liman girişine kadar olan kısmı sıcak asfaltla kapladık. Bademli-Denizköy- Çandarlı arasındaki yolu İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yol genişletmesini gerçekleştirirken Denizköy'e kadar kısmı sıcak asfaltla kapladık.
Pisa koyuna giden yolu genişlettik, onarımını gerçekleştirdik. Bademli köprüsü yıkılmak üzereydi, yıllardır kimse ihalesini gerçekleştiremiyordu. Büyükşehir Belediyemiz ile kurduğumuz iyi ilişkiler sayesinde ihalesini yapıp köprüyü genişletip sağlamlaştırdık. Yanında yaya geçidi olan konforlu bir köprüyü Bademli ve Dikili'nin kullanımına sunduk.
Yıllardır atıl durumda olan Yahşibey Göleti'nde yapılan çalışmalar sonucunda birçok zeytinliğe, tarım arazisine damlama sulama sisteminin devreye girmesini sağladık. Bademli köy içi yollarını, kaldırımlarını yeniledik. Yeni yollar açtık. Bademli'ye yakışan içerisinde spor aletlerinin, çocuk oyun gruplarının, basketbol potalarının, aydınlatmanın olduğu güvenli ve yemyeşil bir park kazandırdık. Pisa koyunu tüm yasal işlemlerini gerçekleştirerek Dikili Belediyesi olarak 3 yıllığına kiraladık. Ranta ve talana izin vermedik.
Yeni dönemde de Bademli'miz için projelerimiz var. İmar uygulamasını düzenleyerek Bademli'ye iki farklı noktadan çevre yolu kazandıracağız. Otopark ve yeşil alanlar kazandıracağız. Bademli esnafımızın lokması büyüyecek. Bademli için meydan projemiz vardı.3000 metrekare alana begonit taşı ile düzenleyerek meydanımızı yeni yüzüne kavuşturacağız. Bademli her zaman olduğu gibi yine 31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzünü aydınlığa dönerek tavrını demokrasiden, Cumhuriyetten, Atatürk'ten, Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana koyacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Yeni dönemde yine yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."
Son Dakika › Yerel › Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz Bademli'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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