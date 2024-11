Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz: Turizm Kentleriyle İlgili Muhakkak Farklı Bir Uygulama Yapılması Lazım

Yerel

Haber: FATİH ÖZKILINÇ Kamera: KERİM UĞUR

(İZMİR)- Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, kıyı bölgelerinde bulunan belediyelerin bütçeden aldığı payla ilgili; "Yaz, kış nüfusu değişen kıyıya sınırı olan turizm kentleriyle ilgili muhakkak farklı bir uygulama yapılması lazım. 48 bin 500 nüfus değil de bir ortalama nüfusa göre bir yapılandırılma olması lazım. Yeni müdürlükler açmam gerekiyor ama müdürlük sayım belli. Müdürlük açamıyorum. İstediğim hizmet kalitesini de oluşturamıyorum. Çok sıkıntılarımız var. Bütçe sıkıntısı, kadro sıkıntısı, müdürlükler sıkıntısı. Bunların giderilmesi için hep çağrıda bulunuyoruz. Diğer arkadaşlarımız da çağrıda bulunuyorlar ama maalesef en ufak bir adım atılmıyor bunlarla ilgili" dedi.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, ANKA Haber Ajansı'na ilçedeki çalışmaları, turizm beldelerindeki bütçe sorunu ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

31 Mart seçimlerinden bu yana ilçedeki çalışmalarını anlatan Kırgöz, "Seçimler bittikten sonra malum hemen bir yaz sezonuyla karşılaştık. Bizim yaz sezonumuz çok yoğun geçer. Dikili bildiğiniz gibi sosyal yönden, kültürel yönden güçlü bir yönü olan bir ilçedir. Bu kentte yaşayan insanlar; aydın insanlar, yüzünü aydınlığa dönmüş, kültürel düzeyi yüksek insanlar olduğu için biz de bu yapıya uygun olarak Dikili'de bir sosyal, kültürel etkinliklerimizi büyüterek gerçekleştiriyoruz. Dikili'de dokuz gün boyunca çok güçlü bir kitap günleri gerçekleştirdik. Yine geleneksel festivalimizi genel başkanımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Bununla birlikte geçen dönemden kalan projelerimiz devam ediyor. Kavşak yapım çalışmaları, düğün salonu yapım çalışmalarımız devam ediyor. Seçim öncesi birçok projemiz zaten bitirmiştik, sonlandırmıştık. Bugün burada gördüğünüz kültür merkezinin yapımı gibi, bu kültür merkezini seçimlerden yaklaşık beş, altı ay önce yapmıştık açılışını. Rutin çalışmalarımız devam ediyor. Doğal gaz çalışmalarımızı başlatmıştık. İkinci etabını bitirdik" diye konuştu.

Dikili Belediyesi'nin sosyal belediyecilik noktasında attığı adımları da anlatan Kırgöz, şunları söyledi:

"2019'da bu göreve gelirken şöyle bir söylem geliştirmiştim; 'bir kentte yaşayan en çok kadınlar ve çocuklardır' demiştim ve 'bu kenti kadınlar ve çocukları ön plan tutarak geleceğe hazırlayacağız' dedik. Özellikle kent merkezinde bakımsız bir tane park göremezsiniz. Bu parkların hepsi yeni yapıldı, aydınlatıldı. Güvenlik kameraları konuldu, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, bunlar hepsi kadınların, çocukların 24 saat sokakta güvenle gezeceği, vakit geçirebileceği bir şekilde dizayn edildi. Biz sosyal anlamda özellikle kadınlar ve çocuklar için çok şeyler yapıyoruz. Mesela yeni bir spor salonu oluşturduk. Şu an 350 kadın- çocuğumuza burada değişik dallarda spor yaptırıyoruz. Pilates, yoga, çocuk jimnastiği daha birçok dalda kurslar, eğitimler veriyoruz. Onlarca kursiyerimiz var. Birçok dalda unutulmaya yüz tutmuş Yağcıbedir halılarının üretilmesi konusunda, keçe üretimi, çini ve seramik üretimi, resim kursları gibi. Bunları üst üste koyduğunuzda iki bine yakın insanımıza temas eden, dokunan kurslar yapıyoruz. Okullara yeni dönemde büyük destekler vermeye başladık. Gerek gıda desteği gerek okulların temizliği, bahçe düzenlemeleri gibi destekler veriyoruz."

"Ekonomik hizmet verebileceğimiz bir halk lokalini önümüzdeki süreçte oluşturacağız"

İlçede bir Halk Lokali açama çalışmalarının olduğunu da aktaran Kırgöz, "Dikili'de çok büyük bir halk lokali açacağız. Gerçekten emeklilerimiz her mekana gidip oturup çay, kahve içemiyorlar. Onlara çok ekonomik hizmet verebileceğimiz bir halk lokalini önümüzdeki süreçte oluşturacağız. Yer problemini çözmemiz lazım. Bu tür çalışmalarımız, sosyal desteklerimiz devam ediyor. Sosyal marketimiz var. İnanın o kadar işleyen bir mağaza konumuna geçti ki onlarca ihtiyaç sahibi vatandaşımız oradan kendine göre giysi temin ediyor" ifadelerini kullandı.

"Turizm kentleriyle ilgili muhakkak farklı bir uygulama yapılması lazım"

Kıyı bölgelerinde bulunan belediyelerin bütçeden aldığı payla ilgili de açıklamalarda bulunan Kırgöz, "Ben sürekli çağrıda bulunuyorum. Bizim şu an 48 bin 500 civarında bir nüfusumuz var. Ama bu kentte 110 bin tane konut var. Böyle bir çarpık durum var. Dikili her ne kadar biraz önce ifade ettiğim 48 bin 500 nüfus gibi görünse de resmiyette 541 kilometrekare yüz ölçümüyle İzmir'in beşinci büyük ilçesi. 350'ye yakın sitenin, 25 köyünün olduğu çok geniş bir coğrafya. Buraya biz hizmet etmekte gerçekten çok zorlanıyoruz. Personel yetmiyor, bütçemiz yetmiyor. Böyle bir durum var. Hep söylüyoruz. Yaz, kış nüfusu değişen kıyıya sınırı olan turizm kentleriyle ilgili muhakkak farklı bir uygulama yapılması lazım. 48 bin 500 nüfus değil de bir ortalama nüfusa göre bir yapılandırılma olması lazım. Yeni müdürlükler açmam gerekiyor, ama müdürlük sayım belli. Müdürlük açamıyorum. İstediğim hizmet kalitesini de oluşturamıyorum. Çok sıkıntılarımız var. Bütçe sıkıntısı, kadro sıkıntısı, müdürlükler sıkıntısı. Bunların giderilmesi için hep çağrıda bulunuyoruz. Diğer arkadaşlarımız da çağrıda bulunuyorlar ama maalesef en ufak bir adım atılmıyor bunlarla ilgili. Kıyıya sınırı olan turizm bölgelerinde, kentlerinde muhakkak böyle bir düzenleme yapılması lazım" dedi.

"Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu yerlerde insanlar daha kaliteli yaşıyorlar"

İktidarın SGK borçları, vergi borçları, kayyum atamaları, kreşler üzerinden yerel yönetimlere yönelik adımlarına ilişkin ise Kırgöz, şunları ifade etti:

"Son günlerde hepimiz izliyoruz gelişmeleri. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler özellikle sosyal belediyecilikte gerçekten çok güçlü, çok başarılı belediyeler. Bakın dikkat edin nüfusun hep aktığı yerler, çok tercih edilen, yerler Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu yerlerdir. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu yerlerde insanlar daha kaliteli yaşıyorlar, daha rahat yaşıyorlar. Özellikle bu kreşlerle ilgili kreşlerin açılması kadınların hayata, iş hayatına, sosyal hayata daha çok katılması demek. Çünkü kadın çocuğunu güvenli bir yere bırakıp bir yere işe girebiliyorsa, çalışabiliyorsa hane ekonomisine katkıda bulunuyorsa o çok büyük bir zenginliktir onlar için. Bir ailede iki kişinin çalışması demek, böyle dönemlerde birinin maaşı ev kirası, genel giderlere giderse, diğerinin maaşıyla da biraz daha rahat yaşama imkanı sağlarlar. Ben anlayamıyorum kreşlerin kapatılmasında nasıl bir mantık var? Neyi amaçlanıyor? Ama aklın yolu birdir yeni düzenlemeyle düzenlemeyle bu tercihlerinden vazgeçeceklerdir diye düşünüyorum."