Dikili\'de Deniz Kirliliği Protesto Edildi

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(İZMİR)- İzmir'in Dikili ilçesinde deniz kirliliğinin halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle ilçeye biyolojik atık su arıtma tesisi yapılmasını isteyen vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın dört aydır projeyi onaylamamasını protesto etti, topladıkları 11 bin 775 imzayı da Bakanlığa gönderdi.

Dikili'de deniz kirliliğinin önlenmesi için atık su arıtma tesisi yapılmasını isteyen vatandaşlar, Atatürk Meydanı'nda açıklama yaptı. Projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dört aydır onaylanmamasına tepki gösteren vatandaşlar, Bakanlığı protesto etti. Vatandaşlar, "Dikili'ye arıtma istiyoruz" sloganları attı.

Halk Meclisi adına basın açıklamasını yapan Serap Acar, şunları söyledi:

"Dikili Halk Meclisi olarak ilk kez 31 Ağustos 2023 tarihinde yine bir imza kampanyası yaparak sorunu gündeme getirdik. Talebimiz üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi proje çalışmalarını başlattı. Ardından, 28 Eylül 2023 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye başkanı olan Sayın Tunç Soyer Dikili halkına biyolojik atık su arıtma tesisinin yapılacağını müjde olarak duyurdu. Bunun sonucunda da, 16 Şubat 2024 tarihinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile Biyolojik Arıtma Tesisinin yapılmasını onaylandı, uygulama projeleri hazırlandı, yer tahsisi yapıldı, ÇED raporları alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bugün; 'Biz biyolojik arıtma tesisini yapacağız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın projeyi onaylamasını bekliyoruz' diyor. 10 günde 11 bin 775 imza veren bizler de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sesleniyoruz: Dikili biyolojik arıtma projemizi onaylayın! ve ekliyoruz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyoruz: Tüm ön hazırlıklarınızı yapın ve onaylandığı gün projeyi başlatın.

"Denizimiz gözle görülür ve kokusuyla hissedilir biçimde kirlendi"

Çünkü bir turizm kenti olan ilçemizde atık su arıtma tesisi yok! İzmir'in 29 ilçesinde atık su arıtma tesisi var ama Dikili ilçemizde arıtma tesisi olmadığı için kanalizasyon ve diğer tüm kirleticiler doğrudan denize bırakılıyor. Denizimiz artık gözle görülür ve kokusuyla hissedilir biçimde kirlendi, sağlığımız için tehdit oluşturuyor. Deniz ekosistemi ise telafisi olmayacak şekilde zarar görmeye devam ediyor!"

"Gerekli adımlar atılmadı"

Dikili'ye biyolojik arıtma tesisinin yıllar öncesi yapılması gerekiyordu. 2016 yılında yayınlanan Kuzey Ege Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planı'nda denizimizin alarm verdiği, Dikili arıtma tesisinin devreye alınması gerektiği; Salihler, Kabakum ve diğer ilçe mahallelerinin merkezi arıtmaya bağlanmasının şart olduğu belirtilmiş olmasına rağmen adım atılmadı."

İmzalar bakanlığa gönderildi

Basın açıklamasının ardından biyolojik atık su arıtma tesisi" yapımı için toplanan 11 bin 775 adet imza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlık, Dikili Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi ilgili kurumlara gönderildi.