Dikili'de karaya vuran yunus kurtarılamadı - Son Dakika
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Dikili'de karaya vuran yunus kurtarılamadı

04.05.2022 20:32

- Dikili'de karaya vuran yunus kurtarılamadı İzmir'in Dikili ilçesinde bayramın 3'üncü günü, Dikili Körfezi'nde yüzen bir yunus kıyıya vurdu.

- Dikili'de karaya vuran yunus kurtarılamadı

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinde bayramın 3'üncü günü, Dikili Körfezi'nde yüzen bir yunus kıyıya vurdu. Karaya vuran hayvan uzun uğraşlara rağmen kurtarılamadı.

Olay, ilçeye bağlı Polyak Sitesi'nin kumsalında meydana geldi. Yaşanan olayda yetişkin olduğu anlaşılan bir yunus, kıyıya çok yaklaşmış halde yüzerken, hayvanı gören vatandaşlar durumu Dikili Belediyesi ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kumsala gelen Dikili Belediyesi Zabıta birimi ve ilgili görevliler, kurtarma çalışmalarına başladı.

İlk denemede yunus, kıyıdan yaklaşık 100 metre ileriye bırakıldı ve beslenmesi için balık verildi. Ancak Yunus balığı tekrar kıyıya doğru ilerledi. Uzun uğraşlara rağmen kurtarılamayan yunus balığı Üç Çınarlar mevkiinde toprağa gömüldü.

Yunusun hiçbir şekilde yaralı olmadığını belirten görevliler yaklaşık 3 saat mücadele etmenlerine rağmen hayvanı kurtaramamanın üzüntüsünü yaşadı.

Dikili'de karaya vuran yunus kurtarılamadı
Dikili'de karaya vuran yunus kurtarılamadı
Dikili'de karaya vuran yunus kurtarılamadı
Dikili'de karaya vuran yunus kurtarılamadı

YORUMLAR
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Dikili, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dikili'de karaya vuran yunus kurtarılamadı - Son Dakika


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