İzmir'in Dikili İlçesinde Yangın

(İZMİR) – İzmir'in Dikili ilçesi Bademli Mahallesi'nde akşam saatlerinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Dikili ilçesi Bademli Mahallesi'nde akşam saatlerinde makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belediyenin itfaiye ekipleri ve İZAKUT ekipleriyle müdahale edildi.

Yangını kontrol altına almak için 25 arazöz, 8 su tankeri ve 3 dozer ile karadan müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 5 saat içerisinde kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları başladı.

Yangında, 20 hektarlık alanın zarar gördüğü ifade edildi.