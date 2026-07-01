İzmir'in Dikili İlçesinde Yangın - Son Dakika
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İzmir'in Dikili İlçesinde Yangın

01.07.2026 02:42  Güncelleme: 03:31
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İzmir'in Dikili ilçesi Bademli Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı. 20 hektar alan zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor.

(İZMİR) – İzmir'in Dikili ilçesi Bademli Mahallesi'nde akşam saatlerinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Dikili ilçesi Bademli Mahallesi'nde akşam saatlerinde makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belediyenin itfaiye ekipleri ve İZAKUT ekipleriyle müdahale edildi.

Yangını kontrol altına almak için 25 arazöz, 8 su tankeri ve 3 dozer ile karadan müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 5 saat içerisinde kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları başladı.

Yangında, 20 hektarlık alanın zarar gördüğü ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Bademli, Dikili, İzmir, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'in Dikili İlçesinde Yangın - Son Dakika

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